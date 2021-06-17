Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı; 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı; 5 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Domaniç yolu üzeri Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sebahattin Zorlu (62) yönetimindeki 43 ABG 175 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvalanarak, ağaca çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Hüsnü Z. (68), Necla Z. (64), Sıraç Z. (8) ve Rasim Z. (10) yaralandılar.

5 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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