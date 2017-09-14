Otomobil Şarampole Devrildi
İzmir'in Narlıdere otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Narlıdere otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Urla istikametine giden Barış Adalı (27) idaresindeki 35 YU 668 plakalı otomobil, İzmir-Çeşme Otoyolu Şehitlik mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarparak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Adalı, 112 Acil Sağlık ekibince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Adalı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.