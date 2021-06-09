Osmaniye OSB 7 şirketle İSO 500'de
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Osmaniye OSB 7 şirketle İSO 500'de

Osmaniye OSB 7 şirketle İSO 500'de
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması"nda 7 üye şirketiyle yer aldı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması"nda 7 üye şirketiyle yer aldı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre, 130 tesisi ve 11 bin çalışanıyla büyümeye ve gelişmeye devam eden OSB, söz konusu araştırmada 7 üye şirketiyle yer almayı başardı.

Tosçelik Profil ve Sac 16'ncı, Yücel Boru ve Profil Endüstrisi 40'ıncı, Baştuğ Metalurji 47'nci, Tosyalı Toyo Çelik 64'üncü, Koç Metalurji 106'ncı, Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir 111'inci, Beyteks Tekstil ise 246'ncı sırada yer aldı.

Geçen yıl ihracatı 1 milyar dolara yaklaşan, en fazla elektrik tüketilen ikinci, en fazla doğal gaz tüketimi gerçekleşen 5'inci sanayi bölgesi olan Osmaniye OSB, ağır sanayi kaynaklı büyümesiyle son yıllarda öne çıktı.

Özellikle 2000'lerin başında Tosyalı Holding'in Tosçelik Profil Sac Endüstrisi AŞ firmasıyla bölgede yaptığı yatırım, Osmaniye'de demir çelik ve metal sektörü yatırımlarının yoğunlaşmasının da önünü açtı.

9 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı

Türkiye'deki ilk 20 organize sanayi bölgesi arasında yer alan Osmaniye OSB, faaliyetlerine 700 hektar kurulu alan üzerinde devam ediyor. OSB, bir AB projesi olan iş geliştirme merkezi, 1.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu teknoloji geliştirme merkezi, liman bağlantı yolu ve uygulamaya geçirilmesi planlanan demir yolu projesiyle bölgesel güç olma yolunda ilerliyor.

Osmaniye OSB, yenilikçi uygulamalarıyla da dikkati çekiyor. Organize sanayi bölgesinin 9 milyon dolar yatırımla gerçekleştirdiği başarılı projelerden biri olan 7,5 megavatlık güneş enerji santrali, yüzde 100'ü kredilendirilerek hayata geçirilmiş durumda. 4 yıldır faaliyette olan proje, alınan krediyi kendi kendine ödeyebilirken ürettiği enerjiyle OSB'ye de kaynak oluşturuyor.

Osmaniye OSB'nin hayata geçireceği Muz Serası Projesi sayesinde de Türkiye'de ilk defa bir organize sanayi bölgesinin içinde tarım yatırımı gerçekleştirilmiş olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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