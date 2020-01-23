Osmaniye'den İdlib'e insani yardım

23.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:16

Osmaniye İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, tırın uğurlanması töreninde yaptığı konuşmada, İdlib'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirtti.

İdlib için yardım kampanyasına katkıda bulunanlara teşekkür eden Coşkun, "Kentimizde bütün sivil toplum kuruluşlarımızın katılımıyla 'Bir aradayız, İdlib'in yanındayız' sloganıyla bir insani yardım kampanyası düzenlendi. Bugün de bu kampanya kapsamında, Osmaniye İHH İnsani Yardım Derneği tarafından toplanan yardımları İdlib'e gönderiyoruz. Bunun devamı da gelecek inşallah." diye konuştu.

Osmaniye İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Nadir Sarıcan da yılın ilk yardım tırının İdlib'e gönderildiğini, üç tır daha gönderilmesinin planlandığını kaydetti.



Konuşmaların ardından yardım tırı dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

Kaynak: AA