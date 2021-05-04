Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de aralarında daha önceden husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'de aralarında daha önceden husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan A.O. isimli şahıs ile M.B., N.A, Ö.D, ve İ.A. arasında kavga çıktı. Otomatik tüfek, kurusıkı tabanca, tahra ve sallama diye tabir edilen bıçağında kullanıldığı kavgada A.O. silahla vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı A.O.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 3 ev ve 2 araçta arama yapan ekipler kavgada kullanılan otomatik tüfek, kurusıkı tabanca, tahra ve sallama diye tabir edilen bıçakla birlikte N.A, Ö.D, ve İ.A.'yı gözaltına aldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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