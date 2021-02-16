Hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı

Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş

Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi

Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Osmaniye'de hırsızlık suçundan aranan zanlı, kovalamaca sonucu yakalanıp tutuklandı.

Karaçay Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiye "Dur" ihtarında bulundu.

Polisten kaçmaya başlayan şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin O.D. olduğu ve hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner