Hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı
16.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:57
Osmaniye'de hırsızlık suçundan aranan zanlı, kovalamaca sonucu yakalanıp tutuklandı.
Osmaniye'de hırsızlık suçundan aranan zanlı, kovalamaca sonucu yakalanıp tutuklandı.
Karaçay Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiye "Dur" ihtarında bulundu.
Polisten kaçmaya başlayan şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin O.D. olduğu ve hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner