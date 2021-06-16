Son dakika haberi! OSMANİYE'DE 2'Sİ POLİS 5 KİŞİYİ YARALAYAN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son dakika haberi... OSMANİYE'de bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra gasbettiği kamyonetle kaçarken, kovalamaca sırasında polis aracına, iki otomobile ve bir özel halk otobüsüne çarpıp 2'si polis 5 kişiyi yaralayan Mustafa Sait T. (19), adliyeye sevk edildi.

OSMANİYE'de bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra gasbettiği kamyonetle kaçarken, kovalamaca sırasında polis aracına, iki otomobile ve bir özel halk otobüsüne çarpıp 2'si polis 5 kişiyi yaralayan Mustafa Sait T. (19), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 7039 Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği E.K.'yi tabancayla vurup bacağından yaralayan Mustafa Sait T., yaya olarak kaçarken Sami K. yönetimindeki 31 ABG 602 plakalı kamyoneti silah zoruyla durdurup, gasbetti. İhbar üzerine polis, Mustafa Sait T.'yi aramaya başladı. Mustafa Sait T.'nin kaçtığı kamyoneti seyir halindeyken tespit eden polis, 'dur' ihtarı yaptı. Polisin uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada Mustafa Sait T., Kurtuluş Mahallesi 7001 Sokak'ta önce yolu kapatmak isteyen resmi polis aracına, ardından 2 otomobille, bir özel halk otobüsüne çarparak durdu.

2'Sİ POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada polis aracındaki komiser yardımcısı E.G. ve polis memuru M.Ç. ile şüpheli Mustafa Sait T., ayrıca çarptığı araçlardaki M.S.Y. ve M.E.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mustafa Sait T.?nin tabancayla yaraladığı E.K. de hastanede tedaviye alındı. Mustafa Sait T., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Bu arada gasbedilen kamyonetin polis otosuyla diğer araçlara çarpma anı da bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kazada yaralananlar bu sabah taburcu edildi. Mustafa Sait T. de emniyetteki işlemlerinin ardından 'silahlı gasp, adam yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma ve mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı