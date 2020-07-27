Örtü yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü
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Örtü yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

27.07.2020 22:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:27

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Burunca Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Bu arada Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangında, yaklaşık 3 hektarlık orman örtüsünün zarar gördüğü belirtildi.

Örtü yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

Kaynak: AA

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