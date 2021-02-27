Ortaokul öğrencisinin kumbarasıyla başlayan kampanyayla ameliyat edilen "Cangöz" görmeye başladı
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Ortaokul öğrencisinin kumbarasıyla başlayan kampanyayla ameliyat edilen "Cangöz" görmeye başladı

27.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:16
Ortaokul öğrencisinin kumbarasıyla başlayan kampanyayla ameliyat edilen

Edirne'de ortaokul öğrencisi Doruk Pala'nın kumbarasında biriktirdiği parayı bağışlamasıyla başlayan yardım kampanyasıyla ameliyat edilen "Cangöz" isimli sokak köpeği yeniden görmeye başladı.

Edirne'de ortaokul öğrencisi Doruk Pala'nın kumbarasında biriktirdiği parayı bağışlamasıyla başlayan yardım kampanyasıyla ameliyat edilen "Cangöz" isimli sokak köpeği yeniden görmeye başladı.

Kentte sokak hayvanları yararına çalışmalar yapan Bir El Bin Nefes Derneği, gözleri başta olmak üzere pek çok rahatsızlığı bulunan köpeğin tedavi masrafları için sosyal medya üzerinden çağrıda bulunmuş, ilk destek 13 yaşındaki Pala'dan gelmişti.

Hayvansever çocuk, derneğin yardım çağrısına duyarsız kalmayarak harçlıklarından biriktirdiği parasını "Cangöz"ün tedavisi için bağışladı.

Doruk'un örnek davranışıyla başlayan kampanya sayesinde gözlerinden ameliyat edilen ve yaklaşık 3 ay tedavi gören köpek, sağlığına kavuşarak yeniden görmeye başladı.

"Ona güzel bir yuva bulacağız"

Derneğin başkanı Yağmur Islattı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cangöz"ün şansının Doruk Pala'nın samimi davranışıyla döndüğünü söyledi.

Köpeğin bulunduğunda gözlerinin görmediğini ve vücudunun pek çok yerinde yara olduğunu anlatan Islattı, "Doruk bizim yaptığımız paylaşım sonrası çok üzüldüğünü ve derneğimize kumbarasındaki bütün parayı bağışlayacağını söylemişti. Onun paylaştığı kampanyayla birçok bağış oldu. Tedavisi bu şekilde gerçekleşti." dedi.

Islattı, tedavinin ardından Cangöz'ün kilo aldığını ve görmeye başladığını belirterek, "Doruk'a, 'Cangöz bu dünyayı tekrar görecek ve mutlu olacak' sözünü vermiştik. İlk etapta sözümüzü tuttuk, bundan sonra ona güzel bir yuva bulacağız. Sahiplenmek isteyen herkes derneğimize başvurabilir." diye konuştu.

"Sosyal medyada gördüğümde çok üzüldüm"

Doruk Pala ise Cangöz'ü tekrar hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tedavinin başında çekingen olan köpeğin ameliyatın ardından kendilerine sıcak davranmaya başladığını dile getiren Pala, "Cangöz'ü sosyal medyada ilk gördüğümde çok üzüldüm. Çünkü o zamana kadar gören gözleri artık görmüyordu. Dernekle iletişime geçip biriktirdiğim parayı tedavisi için bağışlamak istedim. Yağmur ablalar bana Cangöz'ün tekrar görebilmesi için söz verdiler ve isteğimi yerine getirdiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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