Orta Asya ve Kafkasya'da Ramazan Bayramı buruk geçecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Orta Asya ve Kafkasya'da Ramazan Bayramı buruk geçecek

Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu sene buruk kutlanacak.

23.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:47

Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu sene buruk kutlanacak.

Salgını önlemek için hayata geçirilen tedbirler nedeniyle ülkeler bu bayrama eski alışkanlıklarından uzak girecek.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerde bayram namazları kılınmayacak, aile büyüklerinin ellerinin öpüldüğü, gönüllerinin hoş edildiği bayram ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yayımladığı bayram mesajında, salgınla mücadelede başarı sağlanması için halka kurallara uyma ve disiplinli davranma çağrısında bulundu.

Mesajında bu ramazanı, dünyanın büyük tehlikeyle karşı karşıya olduğu zor bir ortamda tamamladıklarını belirten Aliyev, mevcut durumun halkın sağlık ve refahı için acil önlemlerin alınmasını gerekli kıldığını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan halkının birlik ve dayanışması sayesinde bu zorluğun üstesinden geleceklerinden emin olduğunu aktardı.

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahı da halka aile büyükleri ve akrabaları ziyaret etmeme, kalabalık bayram sofraları düzenlememe tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, ülkede 28 Mayıs Cumhuriyet Günü tatili, bayram ile birleştirilerek 8 gün resmi tatil ilan edildi.

Kazakistan pazarlarında eski yıllardaki yoğunluk gözlemlenmiyor

Bayramın kısıtlamalı kutlanacağı Kazakistan'da Müslümanlar, alışveriş yaparak bayram hazırlıklarını tamamladı.

Başkent Nur Sultan'da pazarlarda yoğunluk gözlemlenmedi.

Şehir sakinlerinden Hanum Nabiyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bayram öncesi pazarda müşteri sayısının az olduğunu belirtti.

Kendisinin de bayram hazırlıklarını yaptığını ifade eden Nabiyeva, "Bayramda misafirliğe gidemememiz veya onları evde ağırlayamamamız üzücü fakat sağlık daha önemli, karantina kurallarına uymalıyız." dedi.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi de bu yıl bayram namazı kılınmayacağını duyurdu.

Özbekistan'da da yetkili kurumlar, taziyesi olan ve yeni evlenmiş ailelerde her bayramda yapılan geleneksel merasimlerin ertelenmesini istedi. Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi de bayram namazının kılınmaması yönünde karar aldı.

Halkın belirli saatlerde dışarı çıkmasına izin verilen ülkede, vatandaşlar bayram alışverişi için pazarlara gitti.

Dezenfeksiyon çalışmaları yapılarak sosyal mesafeye riayet edilmesi talep edilen market ve pazar girişlerinde, vatandaşların vücut ısısı kontrol ediliyor.

Vatandaşlar pazarlarda sadece ramazan ayı boyunca yapılan nişalda tatlısı ve diğer tatlılara büyük ilgi gösterirken, satıcıların da tezgahlarının önlerine naylon çekerek satış yapmaları dikkati çekti.

Kırgızistan'da meydanlarda namaz kılınmayacak

Kırgızistan'da her bayramda binlerce insanın katılımıyla kent meydanlarında kılınan namazlar bu sene kılınmayacak.

Başkent Bişkek Müftü Yardımcısı Tolkunbek Cumanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı evlerinde kutlayacak. Yakınında yaşayan akrabalarını ve komşularını ziyaret edebilecek, uzaktaki akrabasını telefonla arayarak tebrik edebilecek." dedi.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Çuy bölgesinde yaşayan Kunuşay Coroyeva, karantina günlerini faydalı geçirdiğini, ramazanda Arap alfabesini öğrendiğini, Kur'an-ı Kerim okumaya başladığını söyledi.

Coroyeva, bu bayramda eskiden olduğu gibi kalabalık ziyaretlerin yapılamayacağını fakat yakın akraba ve komşularını misafir edeceklerini belirtti.

Gürcistan'da bayram namazı kılınacak

Olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağının sona erdiği Gürcistan'ın kırsa bölgelerinde bayram namazının kılınabileceği yönünde karar alındı.

Acara bölgesinin merkez kenti Batum'daki camide de bayram namazı kılınacağı duyuruldu.

Tiflis Cuma Camisi'nin geniş alanı olmadığı için burada namaz kılınıp kılınmayacağı konusunda henüz karar verilmedi.

Orta Asya ve Kafkasya'da Ramazan Bayramı buruk geçecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül Haber
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Haber
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Koronayı yendiler şiddeti yenemediler! İki doktoru hastanede tekme tokat dövdüler
Koronayı yendiler şiddeti yenemediler! İki doktoru hastanede tekme tokat dövdüler
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Varank Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola Hande Ataizi Hatice Çarpar Şahan Gökbakar
Spor Neymar Şenol Güneş Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp Silah Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Orta Asya ve Kafkasya'da Ramazan Bayramı buruk geçecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 13:47:57. #1.14#
title