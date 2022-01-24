Orta Asya Türk ve Çin devlet başkanları, yarın çevrim içi toplanacak.

Kırzgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Orta Asya Türk ve Çin devlet başkanları, yarın, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü münasebetiyle çevrim içi toplantı yapacak.

Çin'in inisiyatifiyle organize edilecek toplantıya, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak.

Orta Asya Türk devletleri ile Çin arasındaki geniş kapsamlı etkileşimin yanı sıra çok yönlü iş birliğinin daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacak liderler, toplantıda, Orta Asya Türk ve Çin devlet başkanları tarafından diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü münasebetiyle de bir "Ortak Bildiri" kabul edecek.

Kırgızistan'ın bağımsızlığını 5 Ocak 1992'de kabul eden Çin ile Kırgızistan arasında 2002 yılında imzalanan "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması" ikili ilişkilerin temel belgesini oluşturuyor.