Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ziyaretçilerini bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ziyaretçilerini bekliyor

İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER - Haberler | Güncel

Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ziyaretçilerini bekliyor Köylüler 2 bin yıldır ayakta duran kalenin restore edilmesini istiyor Bursa'da 2 bin yıldır orijinal haliyle ayakta kalan kale ormanların içinde keşfedilmeyi bekliyor.

Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ziyaretçilerini bekliyor

Köylüler 2 bin yıldır ayakta duran kalenin restore edilmesini istiyor

BURSA - Bursa'da 2 bin yıldır orijinal haliyle ayakta kalan kale ormanların içinde keşfedilmeyi bekliyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Kestelek köyü sınırları içinde bulunan kaleyi ziyaret eden seyyahların ortak görüşü, tarihi yapının Bizans döneminde inşa edildiği şeklinde. Kalenin Uludağ'ın geçitlerini savunmak maksadıyla 2 bin yıl önce inşa edildiği tahmin ediliyor. Kalenin batı burcu ve surları ormanların içinde restorasyon edilmeyi bekliyor. Kalenin duvarları 30 dönümlük bir alanı kaplıyor.

Onarılması halinde çok sayıda turisti bölgeye çekmesi beklenen kalenin köylüler restore edilmesini istiyor. Hakim bir noktada bulunan kaleden uzak yerleri gözetlemek mümkün.

Köylerinde bulunan kalenin onarılmasını beklediklerini ifade eden Kestelek köyü muhtarı Kemal Doğru, "Kalenin geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanıyor. Kalenin Bizanslılar devrinde yapıldığı söyleniyor. Kalenin batı burcu ve surları 2 bin yıldır ayakta duruyor. Kale yaklaşık 30 dönümlük bir alanı kaplıyor. Kalenin bulunduğu nokta bir çok yere hakim. Bu kale restore edilirse bölgemiz ve Bursa'ya önemli katkı sağlar, çok sayıda turist burayı görmeye gelir. Yetkililerden kalenin restore edilmesini istiyoruz" dedi.

Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ziyaretçilerini bekliyor
Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ziyaretçilerini bekliyor
Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ziyaretçilerini bekliyor
Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Haydar Akar Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Hadise Alişan Ahmet Kural Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ziyaretçilerini bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 20:42:04. #1.16#
title