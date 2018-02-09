Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Selen Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bülent Selek, "Yeşilırmak Havzası, tarımsal potansiyeli ve ekonomik faaliyetleri açısından önemli bir havzamızdır. Yaklaşık 40 bin kilometrelik alan ile Türkiye'nin beşte birini oluşturuyor." dedi.

Selek, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Yeşilırmak Havzalarında Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi Projesi" ile ilgili toplantıda, 2012'de yer altı sularının kirlenmesini önlemek için yönetmelik çıkarıldığını söyledi.

Son yıllarda yer üstü su kaynakların hızla tükendiğine dikkati çeken Selek, "Yer üstü su kaynaklarının daha hızlı tükeniyor olması, insanları yer altı su kaynaklarına yönlendiriyor. Esasında yer altı su kaynakları, yer üstü su kaynaklarından daha çok ama bu kaynaklarına ulaşım zor." diye konuştu.

Yer altı su kaynakları kirlendiğinde geri döndürülmesinin de daha zor olduğuna işaret eden Selek, bu bakımdan işin başında kirletmeden kaynağında halledilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu nedenle yer altı sularının bütün olarak izlenmesinin önem taşıdığını dile getiren Selek, bu kapsamda 2012'de yer altı sularının kirlenmesinin önlenmesi hakkında yönetmelik çıkarıldığını söyledi.

Selek, Yeşilırmak Havzası'nın tarımsal potansiyeli ve ekonomik faaliyetleri açısından önemli bir havza olduğunu anlatarak, "Yeşilırmak Havzası, tarımsal potansiyeli ve ekonomik faaliyetleri açısından önemli bir havzamızdır. Yaklaşık 40 bin kilometrelik alan ile Türkiye'nin beşte birini oluşturuyor. Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Giresun, Erzincan, Ordu ve Bayburt gibi illerimizi kapsıyor." ifadesini kullandı.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da yer altı sularının kontrolsüz kullanımının kuraklığa neden olabileceğini, bunun engellenmesi gerektiğini kaydetti.