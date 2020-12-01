Bazı poliklinikler semt polikliniğe taşınıyor

Bazı poliklinikler semt polikliniğe taşınıyor Korona virüsü kapsamında Ordu Devlet Hastanesi'ndeki 4 poliklinik, Akyazı Semt Polikliniğe taşınacak Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.

Bazı poliklinikler semt polikliniğe taşınıyor

Korona virüsü kapsamında Ordu Devlet Hastanesi'ndeki 4 poliklinik, Akyazı Semt Polikliniğe taşınacak

ORDU - Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Atila Gürgen, yoğunluğu azaltmak için hastanedeki bazı polikliniklerin, semt polikliniğine taşınacağı yönünde karar aldıklarını söyledi.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, önlemler alınmaya devam ederken, dün akşam itibariyle tüm Türkiye'de belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Bugün itibariyle başlayacak olan kısıtlamalar kapsamında hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında kısıtlama, hafta sonu ise tüm gün olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Alınan tedbirler kapsamında Ordu Devlet Hastanesi'ndeki bazı polikliniklerin, Akyazı Mahallesi'nde bulunan semt polikliniğine taşınacağı bildirildi.

Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Atila Gürgen, Türkiye'de ve kentte sayıların arttığına işaret ederek, bu kapsamda bazı önlemlerin alındığını söyledi. Uzman Dr. Gürgen, "Bu durum da kurumların altyapılarını özellikle yoğun bakım alt yapıları açısından güçlendirmesine ihtiyaç duyulmakta. Bu nedenle kurumumuzda bulunan göz ve psikiyatri polikliniklerinin olduğu, İl Pandemi Kurulu kararında da yazdığı üzere yoğun bakım alanına çevrilmesi planlandı. Ayriyeten kurumlarda ve özellikle hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla, göz, psikiyatri, fizik tedavi ve yakın zamanda da cildiye polikliniğini de ekleyeceğiz. Bu branşları, Akyazı Mahallesi'ndeki semt polikliniğine taşıma kararı verildi" dedi.

Başhekim Gürgen, oluşabilecek yoğunluğa karşı önlemlerin alındığını ifade ederek, "Sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde hastalarımızı almaya gayret gösteriyoruz. Fiziki şartlar şuan için burada uygun. Hastalarımız da zaten randevu usulü ile geldikleri için bu konuda sıkıntı yaşanacağını pek düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU