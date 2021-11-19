Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda bin 210 uyuşturucu hap, 22 gram esrar ve 1,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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