Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda bin 210 uyuşturucu hap, 22 gram esrar ve 1,90 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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