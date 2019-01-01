Ordu'da Yılın İlk Bebeği Doğdu

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğine "Baran Alparslan" ismi verildi.

Gürgentepe ilçesinden Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Mavide Öztürk'ün yeni yılın ilk dakikalarında sezaryen doğumla bir erkek çocuğu oldu.

4 kilo 100 gram ağırlığındaki bebeğe Baran Alparslan ismi verilirken, bebek yeni yılda hastanenin ilk bebeği olarak dünyaya geldi.

Anne Mavide Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, dördüncü kez annelik sevincini yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu belirtti.

Bebeğini sağlıklı şekilde kucağına aldığını anlatan Anne Öztürk, kendilerini bu süreçte yalnız bırakmayan tüm yetkililere de teşekkür etti.

Baba Erkan Öztürk de çocuklarının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini bu nedenle sevinçli olduklarını bildirdi.

Öte yandan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yeni yılın ilk bebeğini ve annesini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın taktı.

Kaynak: AA