Online yemek ve market sipariş firmaları her gün 10.00-24.00 saatlerinde hizmet verebilecek
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Online yemek ve market sipariş firmaları her gün 10.00-24.00 saatlerinde hizmet verebilecek

07.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:14
Online yemek ve market sipariş firmaları her gün 10.00-24.00 saatlerinde hizmet verebilecek

Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online yemek ve market sipariş firmalarının her gün 10.00-24.00 saatlerinde hizmet verebileceği bildirildi.

Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online yemek ve market sipariş firmalarının her gün 10.00-24.00 saatlerinde hizmet verebileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Muammer Erol başkanlığında, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 6 Aralık tarihli genelgesine ilişkin toplandığı belirtildi.

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemiş ve online sipariş firmalarının hafta sonları 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebildiği hatırlatılan açıklamada, lokanta ve restoran gibi iş yerlerinin ise hafta sonları 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunabilmelerinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Tüm iş yerlerinin genelge kapsamında hafta içi saat 20.00'de kapanmasının hükme bağlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yayımlanan 30 Kasım tarihli genelgeler kapsamında sıkça sorulan sorulara verilen cevaplarla lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının hafta sonları 10.00-20.00 saatlerinde paket servis şeklinde, hafta içi 10.00-20.00 saatlerinde gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatlerinde ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet sunabilecekleri açıklığa kavuşturulmuştur.

Gelinen aşamada vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının vatandaşlarımızdan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10.00-24.00 saatlerinde çalışabilmelerinin uygun olacağı değerlendirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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