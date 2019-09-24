Online Alışverişten Çektiğini Hiçbir Şeyden Çekmemiş İnsanların Yaptığı Acı Dolu 27 Paylaşım

Online Alışverişten Çektiğini Hiçbir Şeyden Çekmemiş İnsanların Yaptığı Acı Dolu 27 Paylaşım

Teknolojinin ve internetin getirdiği en büyük nimetlerden biri de hiç kuşkusuz online alışveriş siteleri. Binlerce ürünü uygun fiyatlarla almamıza yardımcı olan bu fırsat kimi zaman ise görülenden çok farklı ürünleri satın almamıza sebep oluyor.

24.09.2019 09:53
Online Alışverişten Çektiğini Hiçbir Şeyden Çekmemiş İnsanların Yaptığı Acı Dolu 27 Paylaşım

Teknolojinin ve internetin getirdiği en büyük nimetlerden biri de hiç kuşkusuz online alışveriş siteleri. Binlerce ürünü uygun fiyatlarla almamıza yardımcı olan bu fırsat kimi zaman ise görülenden çok farklı ürünleri satın almamıza sebep oluyor. Bunun gibi tatsız sürprizlerle karşılaşan insanların sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan bir araya getirdiğimiz komik bir seçki ile karşınızdayız.


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Kaynak: TheGeyik

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