Önce ikram, sonra denetim

Malatya'nın Arguvan ilçesinde jandarma ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasında sürücülere önce bayram nedeniyle bulundukları ikramların ardından denetim yaptı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde jandarma ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasında sürücülere önce bayram nedeniyle bulundukları ikramların ardından denetim yaptı.

Jandarma görevlileri ilçe kontrol noktasında, 17 günlük tam kısıtlama nedeniyle denetlemelerde bulunuyor. Sürücülere, Ramazan Bayramı nedeniyle şeker ve kolonya ikramında bulunan ilçe jandarma ekiplerine zaman zaman İlçe jandarma Bölük Komutanı Ali Ayva da iştirak ediyor. Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Morhamam noktası ile ilçe giriş ve çıkışlarında yol denetlemelerde bulunan jandarma ekipleri, yol kontrol noktasında, seyahat izin belgesi soruyor. Genel denetlemelerde sürücülere ve araçlarda bulunan vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulunan jandarma görevlileri, vatandaşlara mecbur kalmadıkça salgın nedeniyle evlerinden çıkmayıp seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı