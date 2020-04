Ömer Uzun: Beşiktaş, Elneny'nin 1 sezon daha kalmasını istiyor "Kulüpler, gelecekle ilgili de yavaş yavaş planlar yapmaya çalışıyorlar""Özellikle Türk oyunculara bir yönelme olacak""Psikolojik olarak zor bir süreç""İndirim konusunda Türkiye'deki oyuncularımıza bir talep gelmedi""Harun'un ayrılacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor""Berke iyi...

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Menajer Ömer Uzun, Elneny'in Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili, "Gerek Arsenal tarafında gerek Beşiktaş tarafında salgın sonrasında birtakım şeyler beklemede. Ama şunu söyleyeyim; Elneny geçen sene kiralık bedeli verilmeden gelen bir isim. Çok kaliteli bir oyuncu. Şu ana kadar resmi bir görüşme yapamadık ancak şunu biliyorum ki gerek teknik heyet gerek Beşiktaş, Elneny'i bir sezon daha takımda tutmak istiyor. İşler biraz daha netleştikten sonra da Arsenal ile de oyuncunun gelecek sezon planlamasıyla ilgili birtakım görüşmeler yapılacaktır" dedi.Menajer Ömer Koray Uzun, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen ara sonrasında yaptıkları çalışmalar, futbolcularına gelen transfer teklifleri, virüs salgını sonrasında futbolun nasıl etkileneceği ve birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Tüm sektörlerin olduğu gibi futbolun da virüs salgınından ciddi anlamda etkilendiğini ifade eden Ömer Uzun, "Tüm sektörlerde olduğu gibi futbol dünyası da bu virüsten ciddi anlamda etkilendi. Bildiğim kadarıyla 2'nci Dünya Savaşı'ndan beri futbol ilk defa bu kadar durdu. Menajerler olarak herkes gibi biz de aynı şekilde etkilendik. Genel olarak bakılırsa ciddi bir belirsizlik var, sonrasında neler olacağıyla ilgili. Biz neler yapıyoruz? Oyuncularımızla görüşüyoruz. Bu dönemde birtakım tavsiyelerde bulunuyoruz. Ligin ne zaman başlayacağıyla ilgili, kadro planlamalarıyla ilgili ciddi soru işaretleri var. Rakamlar, işin ekonomik boyunu ne olacak, biz de bu konularla ilgili FIFA'nın talimatlarını, federasyonun açıklamalarını takip ediyoruz. Bu şekilde geleceğe doğru hazırlık yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu."KULÜPLER, GELECEKLE İLGİLİ DE YAVAŞ YAVAŞ PLANLAR YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"Lige verilen arada takımların transfer konusunda nasıl adım attıkları hakkında da bilgiler veren Uzun, "Kulüpler öncelikle ligin ne zaman başlayacağıyla ilgili planlama yapmaya çalışıyor. Çünkü bunun bir antrenman safhası var. Takımlar en az 3-4 hafta antrenman yapsın ki sakatlıklar olmasın. Öncelikle buna konsantre olmuş durumdalar. Ancak gelecekle ilgili de yavaş yavaş planlar yapmaya çalışıyorlar. A planı, B planı, C planı gibi. Ben bol bol oyuncu izlediklerini de biliyorum. Ortaya çıkacak finansal tabloya göre izledikleri oyuncularla ilgili, belli hamleler yapacaklardır. Benim görüşüm rakamlarda birtakım değişiklik olacağı için bu konuda da değişiklerin olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu."ÖZELLİKLE TÜRK OYUNCULARA BİR YÖNELME OLACAK"Takımların salgın sonrasında yeni sezonlarda Türk oyunculara yönelebileceğinin altını çizen tecrübeli futbol adamı, "Özellikle Türk oyunculara bir yönelme olacağını tahmin ediyorum. Bu sezon rakamlarda federasyonun çıkardığı talimatname sonrasında bir düşüş olmuştu. Bu sene hem yerli hem yabancı oyuncularda hem de transfer bedellerinde aynı şekilde bu sezonda düşüşler olacağını tahmin ediyorum. Yerli oyuncularla ilgili bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çünkü, benim tahminim 2-3 sene ciddi bir ekonomik kriz yaşanacak. Bu kriz içinde de teknolojiye, insan kaynaklarına yatırım yapan kulüplerin bu süre sonunda daha hızlı bir ivme göstereceğine inanıyorum" dedi."PSİKOLOJİK OLARAK ZOR BİR SÜREÇ"Futbolcuların yoğun tempoya alışkın olduğunu ve zorlu bir psikolojik süreç yaşadıklarını söyleyen Ömer Uzun, şu ifadeleri kullandı: "Elimizden geldiğince bütün oyuncularımızla konuşuyoruz. Tabii ki takım antrenmanı gibi olmuyor. Bilgisayar üstünden birtakım bireysel antrenmanlar yapıyorlar. Dışarı çıkamıyorlar, sokağa çıkma yasağı da oluyor. Psikolojik olarak zor bir süreç. Antrenman temposuna, maç temposuna, seyahat temposuna alışkın oyuncular bunlar. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ancak çok da kolay bir süreç değil. Dün Türkiye'ye dönen Berke ile de Barış ile de görüşüyorum. Durumları oldukça iyi.""İNDİRİM KONUSUNDA TÜRKİYE'DEKİ OYUNCULARIMIZA BİR TALEP GELMEDİ"Avrupa'da bazı liglerdeki gibi Türkiye'deki oyuncu ücretlerinde de indirime gidilip gidilmeyeceğiyle ilgili soruya ise Uzun, şöyle cevap verdi: "Şu anda için Türkiye'deki takımlardan böyle bir teklif gelmedi. Ancak şirketimizin Avrupa'da da oyuncuları var. Avrupa'da buna yönelik birtakım çalışmalar var. Genel olarak gördüğüm, her kulübün ayrı ayrı çalışmaları var. Ligler tekrardan oynandığı takdirde yüzde 10, 9 civarında indirimler söz konusu. Lig tamamen oynanmazsa yüzde 20'lere kadar çıkıyor. Bazı kulüpler 1 aylık, bazı kulüpler 2 aylık maaşta indirim talebinde bulunuyor. Bazı kulüpler gelecek seneye erteleme talebinde bulunuyor. Genel prensip, lig oynanırsa daha az bir indirim söz konusu. FIFA'nın da bu konuda tavsiye ettiği durum, kulübün ekonomik durumuna göre olması. Yani kulübün yüzde 10 bir kaybı varsa, o oranda oyunculara bir yansıtma yapabilirsiniz diye bir tavsiyesi var. Bizim de yurt dışındaki oyuncularımıza böyle talepler oldu ancak şu anda Türkiye'de resmi bir şey yok oyunculara gelen. Gelirse tabii, henüz federasyonda böyle bir talimatname mevcut değil, belki öncelikle böyle bir şey yayınlanması gerek. Ondan sonra oturup, değerlendirilmesi yapılır. Bu genel anlamda kulübün ekonomik durumuna, oyuncuyla ikili diyaloglarına göre ortaya çıkacak. Adil bir indirim olması gerek. Dediğim gibi şu anda Türkiye'deki oyuncularımıza böyle bir talep gelmedi ama Avrupa'daki oyuncularımız için böyle talepler var.""HARUN'UN AYRILACAĞI YÖNÜNDE ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"Milli kaleci Harun Tekin'in Fenerbahçe'den ayrılacağı ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Ömer Uzun, "Öncelikle bu sezonu tamamlamak gerekiyor. Harun Tekin önemli bir kaleci, Milli takım seviyesine yükselmiş bir isim. Fenerbahçe ile 1 sene daha sözleşmesi var. Ben de basında bazı haberler okuyorum ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bize şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok. Dediğim gibi öncelikle önemli olan sezonun tamamlanması" dedi."BERKE İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ"Sezon başında Fenerbahçe'den Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiralanan ve gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken genç file bekçisi Berke Özer ile ilgili de konuşan Uzun, "Berke, Westerlo'da çok iyi bir sezon geçirdi. 22 maçın 6'sında gol yemedi. 4 hafta ligin en iyi 11'ine seçildi. Dediğim gibi lig daha tamamlanmadı. Zaten 1 seneliğine kiralık olarak gitmişti. Lig tamamlanıp, durum netleştiğinde daha net bir değerlendirme yapacağız. Onu adına çok iyi bir sezon oldu. Tabii ki Fenerbahçe ile de bir görüşme yapacağız. Bu konuyu o zaman değerlendirmek daha doğru olur" ifadelerini kullandı."BERKE'Yİ JUVENTUS İSTEDİ, AMA..."19 yaşındaki Berke Özer'i İtalyan devi Juventus'un takip ettiğini ancak genç kaleci yabancı oyuncu statüsünde olduğu için transferin gerçekleşmediğini anlatan Ömer Uzun, "Berke, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası oynadığı için Avrupa'da çok takip ediliyordu. Pasaporttan dolayı problemler oldu. Juventus çok istedi ama orada yabancı statüsüne giriyorsun. Oynatması zor. Avrupa pasaportu olmadığı zaman, çok acayip yetenekli olmadığın zaman, Türk oyunculara bakmıyor yabancı takımlar. Gurbetçilere bakıyorlar. İngiliz ve İtalyan takımların transferde ilk sorduğu Alman pasaportu ya da AB pasaportu mu var mı oluyor" şeklinde konuştu."RAVİL TAGİR İÇİN HEM YURT İÇİNDEN HEM YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR"Avrupa'nın dev ekipleri Juventus ve Manchester City tarafından takip edilen Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tagir'e başka teklifler olduğunu da söyleyen Uzun, "Ben Altınordu kulübüyle uzun yıllardır çalışıyorum. Ravil de Altınordu'nun bu sene vitrine çıkardığı yıldızlardan sadece bir tanesi. Ravil Tagir'in çok iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. 16 yaşında oynamaya başladı. Avrupa'daki büyüklerin birçoğu Ravil'i ve Altınordu'nun diğer oyuncularını izliyor. Süreç şu anda her yerde durmuş durumda. Altınordu ekibiyle birlikte bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. Ravil'i izleyen takımlar var. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından teklifler de var. Önümüzdeki günlerde oyuncunun planlaması en iyi şekilde, kendisiyle birlikte yapılacaktır. Bunu zaten Altınordu'dan çıkmış diğer isimlerde Cengiz'de, Çağlar'da Barış'ta, Berke'de, Alican'da, Erce'de gördüğü gibi. Altınordu her zaman yıldızlar çıkartıyor. Önümüzdeki günlerde başkan Seyit Mehmet Özkan ile de bu değerlendirilecektir" diye konuştu."BURAK İNCE, BÜTÜN AVRUPA'NIN RADARINDA"Altınordu takımında yer alan birçok ismin Avrupa takımları tarafından izlendiğine dikkat çeken Ömer Uzun, TFF 1'inci Lig'in en genç gol atan oyuncusu Burak İnce'nin de önemli bir yetenek olduğunun altını çizdi. Uzun, "Ravil ile birlikte Altınordu'da Burak İnce var. 2004 doğumlu. O da en genç gol atan oyuncu unvanını aldı bu sene. A takımın bir parçası. O da çok iyi bir sezon geçiriyor. Gelen scoutlar Ravil gibi aynı şekilde birçok oyuncuyu seyrediyor. Burak, bunlardan birisi. Barış Alıcı'nın kardeşi var, Kerim Alıcı. Kerim de iyi bir performans gösteriyor. Oğulcan Ülgün var. Altınordu kulübü, bütünüyle Avrupa'nın radarında. Onur Taha Takır var, Yusuf Yalçın Arslan var. Birçok oyuncu var. Genç yetenek diye söylerseniz Ravil'den sonra Burak İnce'nin bütün Avrupa'nın radarında olduğunu söyleyebilirim" dedi."BEŞİKTAŞ, KERİM'İ GEÇEN SEZON İSTEDİ"Geçtiğimiz sezon Kerim Alıcı'ya Beşiktaş'ın da aralarında olduğu İstanbul kulüpleri ve yurt dışından teklif geldiğini söyleyen Ömer Uzun, şöyle konuştu: "Geçen senenin TFF talimatlarından sonra kulüplerin belli harcama limitleri var. Dolayısıyla rakamlar genel anlamda son derece düşüktü. Sonuçta Altınordu, bu oyunculara ciddi yatırımlar yapıyor. Oyuncuların da hem doğru kulübe gitmesi hem de sonraki satışıyla ilgili doğru hamleler yapmak istiyor. Geçen sene gerçekleşmedi. Onun dışında Portekiz'den, Fransa'dan kiralık, opsiyonlu teklifler oldu. Ben Kerim'in ilerleyen süreçte yurt dışına ya da büyük kulüplere gideceğini düşünüyorum. O potansiyeli var çok net olarak.""BEŞİKTAŞ, ELNENY'NİN 1 SEZON DAHA KALMASINI İSTİYOR"Sezon başında Arsenal'den Elneny'i kiralama bedeli olmadan Beşiktaş'a getirdiklerini, siyah-beyazlı kulübün ve teknik heyetin Mısırlı oyuncuyu 1 sezon daha takımda tutmak istediğini vurgulayan Uzun, şu ifadeleri kullandı: "Salgın sonrasında birtakım şeyler beklemede gerek Arsenal tarafında, gerek Beşiktaş tarafında. Ama şunu söyleyeyim; Elneny geçen sene kiralık bedeli verilmeden gelen bir isim. Çok kaliteli bir oyuncu. Şu ana kadar resmi bir görüşme yapamadık ancak şunu biliyorum ki teknik heyet ve Beşiktaş, Elneny'i bir sezon daha takımda tutmak istiyor. İşler biraz daha netleştikten sonra Arsenal ile de oyuncunun gelecek sezon planlamasıyla ilgili bir takım görüşmeler yapılacaktır. Elneny, son derece profesyonel, iyi bir oyuncu. Zaten bu dönemde de yaptığı katkı ile de bunu görebilirsiniz.""BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"Koronavirüs nedeniyle dünyanın sıra dışı bir dönemden geçtiğini söyleyen Ömer Uzun, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. Şu anda futboldan çok, sağlık önemli. Bütün dünyanın normal haline dönmesini, bütün dünyanın sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu dönemde canı pahasına çalışan sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bir an önce her şey normale döner. Ayrıca bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: DHA