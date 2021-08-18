Olimpiyat madalyasını ısıran Japon belediye başkanı, 3 aylık maaşının kesilmesini önerdi
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Olimpiyat madalyasını ısıran Japon belediye başkanı, 3 aylık maaşının kesilmesini önerdi

Olimpiyat madalyasını ısıran Japon belediye başkanı, 3 aylık maaşının kesilmesini önerdi
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Japon sporcunun madalyasını izin almadan ısırdığı için eleştirilen belediye başkanı, 3 aylık maaşının kesilmesini teklif etti.

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Japon sporcunun madalyasını izin almadan ısırdığı için eleştirilen belediye başkanı, 3 aylık maaşının kesilmesini teklif etti.

Ülke basınındaki habere göre, Nagoya kenti Belediye Başkanı Takashi Kawamura, sporcunun altın madalyasını ısırması nedeniyle 3 ay maaş almamaya hazır olduğunu duyurdu.

Takashi, basına yaptığı açıklamada, yüzme branşında altın madalya kazanan Miu Goto'nun madalyasını ısırdığı için "ahlaki olarak sorumlu hissettiğini ve kendisini ağır cezayla uyarmak istediğini" söyledi.

Olimpiyat şampiyonu sporcuya karşı "uygunsuz davranış"da bulunduğunu kabul eden Takashi, olayın ardından bir de "tacize karşı bilinçlendirme atölyesine" katıldığını belirtti.

Belediye başkanının, eylül ayında teklifi belediye meclise sunması beklenirken, maaş kesintisi teklifinin 18 bin 603 doları bulacağı bilgisi paylaşıldı.

Takashi'nin tavrının Japonya'da geniş çaplı tepkilere yol açtığı belirtiliyor.

İstifa çağrılarını reddeden Takashi, Nagoya halkına hizmet etmeyi sürdürmek istediği söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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