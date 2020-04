Okyanus Kolejleri öğrencilerinin 'Bilimsel Proje' çalışmaları fark yaratıyor Okyanus Kolejleri, Bilimsel Proje çalışmalarına verdiği önemle dikkatleri üzerine çekiyor.

Okyanus Kolejleri, Bilimsel Proje çalışmalarına verdiği önemle dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Lise ve Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışmalarında bu yıl 500'ü aşkın lise ve ortaokul bu çalışmalara dahil olurken, Okyanus Kolejleri öğrencileri 12 yıldır 1708 projeye imza attı.

Bu yıl Mart ayında gerçekleştirilen TÜBİTAK lise bölge finallerinde 36 öğrenci hazırladıkları 19 bilimsel proje ile yarışma hakkı kazandı. Bu projelerden 3 tanesi Bölge birinciliği, 1 tanesi bölge ikinciliği ve 3 tanesi bölge üçüncülüğü başarısı gösterdi.

Okyanus Kolejlerinin ortaokul öğrencileri ise yıl boyu gerçekleştirdikleri proje çalışmalarının neticesinde rekor sayıda finalist ile büyük bir başarı elde etti. 30 Mart'ta TÜBİTAK tarafından açıklanan bölge finalistleri listesinde 84 ortaokul öğrencisi hazırlamış oldukları farklı kategorilerdeki 46 proje ile ilk aşamayı geçerek bölge finallerinde yarışma hakkı kazandı.

Kurumun bünyesinde var olan Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (BARGEM), Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik (STEAM) ve 21.yy becerileri kavramlarını tüm dünya önemserken Okyanus öğrencileri günümüz sorunlarına çözüm üretme noktasında projeler geliştirdiler.

Temassız kart hırsızlığına karşı çözüm, salgın hastalıkları engellemek, tarımda sürdürülebilirlik hedefli ata tohumu paylaşım ağı uygulaması, gökdelenlerde insansız temizlik, şeker hastalarının yaralarının bitkilerle sarılması Okyanus Kolejleri Öğrencilerinin projelerinden bazıları... Bu projelerin detayları ise kurum tarafından şöyle açıklandı:

TEMASSIZ KART HIRSIZLIĞINA KARŞI ÇÖZÜM

Bu çalışmalara dahil olan öğrenciler, yaşadığımız dünyadaki pek çok sorunu ele alarak çözüm önerileri üretmeye çalışmaktadır. Örneğin İstanbul –Avrupa bölge finallerinde Teknolojik tasarım alanında birinci olarak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanan proje çok dikkat çekiciydi. Öğrencimiz, NFC kart hırsızlığı konusunda yaptığı araştırma sonucunda problemin çok büyük olduğunu sadece bu yıl bu hırsızlık yöntemi ile milyonlarca dolarlık bir mağduriyet olduğunu belirlemiştir. Bu problemi ele alarak temassız kart özelliği bulunan kartların güvenle taşınabileceği bir cüzdan tasarlamıştır. PROTECH WALLET ismini verdiği cüzdan ile hırsızlığı engellemekle kalmayıp, bu hırsızlığı yapmaya teşebbüs eden kişileri hem cüzdanın kullanıcısına hem de 155 polis ihbar hattına bildirerek caydırıcılığın artırılacağını öngörmektedir.

Küresel Salgın Hastalıkların Engellenmesine Yönelik Dikkat Çekici Bir Çalışma

Başka bir lise öğrenci grubu, tarih alanında yaptıkları bir çalışma ile dikkatleri çekmiştir. Osmanlı döneminde yurtdışından gelen kişilerin gümrüklerde sağlık denetiminden geçirildiği TAHAFFUZHANELER konusunu detaylı bir biçimde araştırıp ortaya koyan öğrenciler, yapılan bu uygulamanın kolera ve veba salgını başta olmak üzere o dönemlerde küresel çapta gerçekleşen birçok salgının Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaygınlaşmaması adına önemli bir etken olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada, Corona Virüs salgınının tüm dünyada büyük bir soruna dönüştüğü bu günlerde, tarihi geçmişimizde var olan bu uygulamanın günümüze uyarlanması ile ilgili çalışmalar ve öneriler gerçekleştirilmiştir.

TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLİ ATA TOHUMU PAYLAŞIM AĞI UYGULAMASI

Anadolu toprağında yüzyıllarca verimli olan, boy verip soy süren tohumların Türkiye'nin her yerindeki çiftçiye ulaşmasını hedefleyen bu projede cep telefonu uygulaması geliştirilerek hedefin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Tarım Bakanlığı'nın da aynı hedef doğrultusunda yapmış olduğu çalışmalar da dikkate alındığında tarımsal kalkınmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

Oluşturulan veri tabanı ve uygulama ile isteyen herkesin ücretsiz bir şekilde tohum takası gerçekleştirebileceği bir ortam ortaya çıkmıştır. Unutmamak gerekir ki bir ülkenin en temel geçim kaynağı tarımdır ve tarımın sürdürülebilir olması büyük önem taşımaktadır

MADEN İŞÇİLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ ARTTIRAN AKILLI BARET TASARIMI

Yalnızca ülkemiz değil dünyanın birçok yerinde meydana gelen maden kazalarında madencilerin can güvenliğini düşünen ortaokul öğrencilerimiz; onları olası risk durumlarında sesli ve görsel ve fiziki olarak uyaran akıllı baret tasarladılar. Bu baretin içerisine ekledikleri sistemler ile madencilerin göçük altında kalmaları durumunda da yerlerini tam olarak ve hızlı bir şekilde saptanmasını sağladılar. Bununla birlikte öğrencilerimiz barete madencinin nabzını kontrol eden sensörler ekleyerek olası kaza durumlarında arama kurtarma ekiplerinin madencinin son durumu hakkında bilgi sahibi olmalarını mümkün hale getirdiler. Böylece canlarını tehlikeye atarak aileleri ve bizler için çalışan madencilerimizin yanındayız demenin ötesine geçtiler.

Şeker Hastalarının Yaralarını Bitkilerle Sarıyoruz

Öğrencilerimiz biyoloji alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarında dut yaprağı, altın mühür otu ve dulavrat otunun sahip olduğu antienflamatuvar, antimikrobiyal ve antiseptik özelliklerinden yararlanarak, şeker hastaları için antibakteriyel ve yara iyileştirici özelliklere sahip sargı bezi elde ettiler. Ayrıca çalışmalarında elde ettikleri ekstratları yara bandı yapımında, yanık tedavilerinde, ameliyat yaralarının iyileştirilme sürecinde, kozmetik sanayisinde, cilt bakımında alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceğini belirttiler. Öğrencilerimiz, yaptıkları bu çalışma ile özellikle şeker hastası kişilerin yaralarını iyileştirmede umut olacaklarını düşündüklerini ifade ettiler.

ROMATOİD ARTRİT HASTALARI İÇİN GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Ülkemizde çok sayıda Romatoid Artrit hastası bulunmaktadır. Hastalığın ilerlemesini durdurmak için çeşitli tedaviler uygulanmaktadır. Bu tedavilerin başında ise hastanın eklem yerlerine belirli aralıklarla sırasıyla soğuk ve sıcak uygulaması gibi bir yöntem gelmektedir. Bu yöntem ile hasta biraz rahatlamakta ve hastalığın ilerlenmesi önlenmektedir. Öğrencilerimiz projelerinde genellikle yaşlı ve yürümekte zorlanan bu hastaların sıcak ve soğuk uygularken yerinden kalkmadan pratik bir şekilde bu tedaviyi, geliştirdikleri press band ile görebilmesini sağladılar. Yaptıkları press bandın geliştirilebilir özelliklerde olup, giyilebilir teknolojilere kolaylıkla dönüştürülebileceğini, aynı çalışma prensibinin kolluk, sırt ve bel korselerine de rahatlıkla uygulanabileceğini belirttiler.

NANOFİBER FİLTRASYON MEMRSANLI HAVA TEMİZLEME CİHAZI

Hava kirliliği ve sebep olduğu hastalıkları dikkate alıp bu soruna bir çözüm üretmek isteyen öğrencilerimiz yapmış oldukları proje ile bebekleri ve astım hastalarını hedef kitle olarak seçmişlerdir. Bebekleri ve astım hastalarını kirli havanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla yüksek (%95) partikül tutma kabiliyetine sahip nanofiber filtre kağıdının imalatını gerçekleştirerek bu filtre kağıdının yerleştirildiği hava temizleme ünitesinin 3d yazıcı ile prototipini yapmışlardır. Bu çalışmada sağlık için bir koruyucu önlem alınmasının yanı sıra, hem cihazın kendisi hem de asıl filtrasyon görevini üstlenen nanolif kağıt, ülkemizde yerli imkanlar ile üretilmiştir. Bu da hem bu cihazların daha az maliyetle imal edilip daha geniş kitlelerce kullanımına ön ayak olacak hem de ithalata ikame ederek ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

GÖKDELENLERDE İNSANSIZ TEMİZLİK MÜMKÜN MÜ?

Son yıllarda ülkemiz ve dünyada sayıları oldukça artan gökdelenlerin camlarının temizliği büyük bir can güvenliği problemidir. Halihazırda kullanılan yöntem; profesyonel dağcıların, cam kaplı, yüzeyleri geniş ve yüksek olan binalarda, ulaşılması zor yüzeylerde uygulanan iple erişim tekniği ile yüzeye ve istenen temizlik tipine göre, temizleyici kimyasallarla gerçekleştirmesidir. 10 dağcı, bir gökdelenin camlarını 5 ile 7 gün içinde temizleyebiliyor. Bunun da bedeli, 20 bin TL'yi buluyor.

Hem can güvenliğini hem de tasarrufu gözeterek yapılan proje çalışmasında su pompa motoru, cam silme motoru, kumanda paneli gibi bileşenler bulunmaktadır. Motor, C ve C++ dilleri ile programlanan, Atmel işlemciye sahip ATMEGA328P mikro denetleyiciye 1 adet NPN transistör ile bağlanarak mikrodenetleyicinin 40-50 ma'lık çıkış verebilme gücü artırılarak sürekli ve zorlamadan su pompalaması ve mikrodenetleyici ile su motoruna tetikleme yapması sağlanarak hazırlandı. Öğrencilerimiz hazırladıkları düzenek ile otomatik bir şekilde gökdelen, Avm gibi yüksek ve tehlikeli yapıların cam temizliğini otomatik bir sistemle çözüme kavuşturmuştur.

EĞİTİMDE HOLOGRAM TEKNOLOJİSİ

Bilgisayar teknolojisinin eğitim ortamına girmesi eğitim sürecinde öğrencinin konuyu kavramasını hızlandırmıştır. Özellikle görselliği kuvvetlendirmek amacıyla kullanılan en son teknolojik gelişmelerden biri de üç boyuttur. Bu proje çalışmasında ortaokul öğrencilerimiz, özellikle eğitim öğretimde soyut kavramların anlatılmasındaki sıkıntıları dikkate alarak farklı branşlarda hologram anlatımı gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamda Photoshop, Adobe Premiere gibi programlar kullanılarak üç boyutlu görüntüler elde edilmiştir. Matematik dersinde sayıların gösterimi, Müzik dersinde notaların öğretimi, Türkçe dersinde noktalama işaretlerinin gösterimi ve Kimya dersinde elementlerin gösterimi vb. Elde edilen görüntüler tablet ve hologram teknolojisi kullanılarak görsel sunum haline getirilmiştir. Kullanıcılar bu görüntü ve sunumları kullanarak özellikle anlatmak istedikleri soyut kavramları daha somut ve ilgi çekici halde bireylere anlatabileceklerdir.

GÜNEŞ IŞIĞININ GELİŞ AÇISINA YÖNELEN PANELLER SAYESİNDE MAKSİMUM VERİM İLE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARIMI

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli gereksinimi enerjidir. Her ne kadar tam bir ölçüt olmasa da ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, üretip tükettikleri enerji ile ölçülür. Tüm ülkelerin ucuz, bol ve temiz enerji kaynaklarına gereksinimleri vardır. Buradan yola çıkarak bu projeyi geliştiren ortaokul öğrencilerimiz, temiz enerji kaynakları içerisinde yer alan güneş enerjisini verimli bir şekilde kullanabilmek için LDR (Light Dependent Resistor) ışığa bağımlı direnç yardımı ile güneşi takip edebilen güneş paneli tasarlayıp elde ettikleri maksimum enerji ile çalışan araba tasarlamışlardır. Hareketli panel sistemi ile güneşin doğumundan batımına kadar olan süre içerisinde, güneş ışınlarının gün boyu panele dik açı ile düşmesi sağlanmaktadır. Bu sayede güneş ışığından maksimum düzeyde faydalanılarak tasarlanan aracın çalışabilmesi için gerekli elektrik enerjisi elde edilmektedir.

ZihinApp

Down sendromlu çocukların eğitimi için geliştirilmiş bir telefon uygulaması ile öğrencilerimiz onların seviyelerine uygun, hem eğlendiren hemde eğitimlerine katkı sağlayan bir proje gerçekleştirdiler. Öncelikle Down sendromlular derneğini ziyaret ederek buradaki yetkililerden ve eğitimcilerden bilgi alan öğrencilerimiz sonrasında yaptıkları araştırmaları değerlendirerek içeriğinde farklı seviyelerde görsel ve işitsel eğitici bilgilerin yer aldığı oyun tarzında bir telefon uygulaması geliştirdiler... Down sendromlu bireylere yönelik bu çalışma bir benzeri olmadığı için yapılacak çalışmalar açısından bir ilk oldu diyebiliriz.

