Okula Dönüş Fikir Maratonu için son başvuru tarihi 5 Kasım
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Okula Dönüş Fikir Maratonu için son başvuru tarihi 5 Kasım

01.10.2020 16:34 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:38
Okula Dönüş Fikir Maratonu için son başvuru tarihi 5 Kasım

Türkiye'de, "Hackathon (Kod Maratonu)" kavramını yaygınlaştırmayı amaçlayan Hackathon Türkiye gönüllü topluluğu, pandemi sürecinde zora giren Eğitim - Öğretim süreci ile ilgili bir fikir yarışması düzenliyor.

Back2TheSchool Ideathon adındaki Okula Dönüş Fikir Maratonu'nun son başvuru tarihi 5 Kasım 2020. Etkinlik, Bilim Çağı'ndaki eğitim sorunlarını ele alan çözümler bulmayı ve bu çözümleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Eğitim sorunları:

  • Salgın
  • Uzaktan Eğitim
  • Teknoloji
  • Yeni Eğitim Modelleri
  • İmkansızlıklar (internet, bilgisayar, tablet)

Etkinlik, 13 - 15 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Okula Dönüş Fikir Maratonu yalnızca öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiriyor gibi dursa da aslında bu konuda fikri olan ve çözüm üretmek isteyen herkesin katılımına açıktır ve tamamen ücretsizdir.

Back2TheSchool Ideathonu'nda 2 - 4 kişiden oluşan takımlar, 48 saat boyunca, seçtikleri eğitim sorunu için çözüm arayacaklar. Aynı zamanda bu süre içinde katılımcılar; eğlenceli yarışmalara katılacak, farklı konularda eğitimler alacak ve geliştirdikleri çözüm hakkında sunum yapacaklar. Kazanan takımlar ise çeşitli sürprizler ile ödüllendirilecek.

Hackathon nedir?

İnsanların konfor alanından çıkarak, kısıtlı sürede herhangi bir probleme çözüm getiren prototipler ürettikleri

bir etkinliktir. Yazılım çözümleri ile başlayan Hackathon'lar, günümüzde hemen her alandaki sorunlara çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.

Ideathon Nedir?

Belirli konularda yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi amacıyla, katılımcıların etkinlik temasına uygun olarak

takımlar halinde çalıştığı ve yarıştıkları fikir maratonudur.

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