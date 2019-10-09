Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

09.10.2019 17:48

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman ordumuz; Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA