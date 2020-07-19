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Okan Buruk'un tarihi başarısı

Medipol Başakşehir'i göreve geldiği ilk sezonda şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, tarihi bir başarıya imza attı.

Okan Buruk'un tarihi başarısı
19.07.2020 23:35 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:54

Medipol Başakşehir'i göreve geldiği ilk sezonda şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, tarihi bir başarıya imza attı.

Okan Buruk, turuncu-lacivertli ekibi tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştırmayı başardı.

Bitime bir hafta kala Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan 6. takım olarak tarihe geçti.

Hem oyuncu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadı

Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, hem futbolculuğu hem de teknik direktörlüğü döneminde Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5. isim olarak tarihe geçti

Süper Lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun arasına Okan Buruk da adını yazdırmış oldu.

Futbolculuğu döneminde Galatasaray ile 4'ü üst üste olmak üzere toplam 7 şampiyonluk yaşayan Buruk, teknik direktör olarak da Medipol Başakşehir'i 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa taşıdı.

Buruk ikinci kupasını kazandı

Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile yaşadığı şampiyonlukla birlikte kariyerindeki ikinci kupasını kazandı.

Buruk, 2017-2018 sezonunda da Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupasında şampiyonluğu elde etmişti.

Kaynak: AA

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