Öğretmen Mehmet Balcı kurduğu üniversitede törenle anıldı

Öğretmen Mehmet Balcı, kurucusu olduğu İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen törenle anıldı. Törende, duygu dolu anlar yaşandı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin kurucusu Mehmet Balcı, üniversitede 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle anıldı. Öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen tören de duygusal anlar yaşandı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş ve öğrenciler adına Ender Aslan günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdi.

TÜM ÖĞRETMENLERİ RAHMETLE ANIYORUM

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka konuşmasına, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözüne dikkat çekerek başladı. Dodurka, "Öğretmenin tek sorumluluğu öğrenci yetiştirmek değil. Okul bitirmekle veya diploma almakla öğretmen olunamıyor. Sadece ders verip odasında oturmakla da öğretmen olunamıyor. Öğretmenliği yaşam biçimi olarak kabul edip, davranışlarıyla fedakarlıklarıyla idealleri ve amaçlarıyla topluma örnek olarak hayatını ve varlığını öğrencilerine dolayısıyla milletine adayarak öğretmen olunabilir. Tıpkı öğrenciler için canlarını hiçe sayan birçok öğretmenimiz gibi. Onlar Atatürk'ün yeni nesli emanet ettiği öğretmenlerdi. Hepsini rahmetle anıyorum" dedi.

Üniversitenin kurucusu öğretmen Mehmet Balcıyı da anan Prof. Dr. H. Tamer Dodurka şunları söyledi:

"Bazı öğretmenlerde idealleriyle, amaçlarıyla ve hikayeleriyle topluma örnek oldular. Varlıklarını öğrencilere adadılar ve topluma katkı sağladılar. Örneğin gençliğinden beri bir üniversite kurma ideali ile kendi kendine söz verip; "Öyle bir üniversite kuracağım ki üreten, dünyayı takip eden, bilgili gençler bu üniversiteden mezun olup vatanına milletine faydalı birer birey olacaktır" diyen ve gerçekten de bu sözü tutarak bugün binlerce öğrenciyi geleceğe hazırlayan kurucumuz Mehmet Balcı gibi... Mehmet Balcı sadece eğitim veren değil, üreten ve yaşayan bir üniversite başarılı bireyler yetiştirebilir diyerek üniversitemizin vizyonunu ortaya koymuştur. Bizler de onun kurduğu bu üniversite kadrosunda yer almaktan onur duyuyoruz."

Dodurka,"Bugün hayatta olmayan tüm öğretmenlerimizi aynı zamanda üniversitemizin kurucusu Sayın Mehmet Balcı'yı da rahmet ve şükran duygularımla anmak isterim. Bütün eğitim emekçilerinin öğretmenler gününü kutlar, içlerindeki "ışığının" hiç sönmemesini dilerim" dedi.

"HAYATINI GENÇLERİN EĞİTİMİNE ADAMIŞ BİR ÖĞRETMEN…"

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değinerek,' "Öğretmen, her öğrencisini emekle besleyen, hayatını öğrencilere adayan ve aslında bugün hangi mesleğe sahip olursanız olun tüm meslek sahiplerini yetiştiren, medeniyetlerin temel taşıdır. 24 Kasım aslında; bir gün değil her gün minnettar olduğumuz öğretmenlerimize saygı ve sevgimizi en coşkulu hali ile gösterdiğimiz bir simgedir. Öğretmen olmak her bir öğrenciyi benimseyebilmek, onların hayatlarına dokunabilmektir.

İşe değil okula gitmektir öğretmen olmak. Kurucumuz Mehmet Balcı'da eğitime adanmış bir ömrün kahramanı bir matematik öğretmeniydi. Henüz bir üniversite öğrencisiyken eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere kurulmuş hayallerin gerçeğe dönüştüğü ve bugün binlerce öğrenciyi kucaklayan, eğitim seviyesi yüksek, özgüvenli, vatan millet sevgisi ile bezenmiş bireyler yetiştirmemize vesile oluyor. 35 yıl önce bir karış toprağa bir fidan dikerek yeşertmiş hayallerini. İşte o fidan; bugün İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak bir eğitim yuvası. Şimdi binlerce fidana gelecek inşaa ediyor" dedi.

Program, şiir dinletisi ve Mehmet Balcı'nın anısına hazırlanan özel video gösteriminin ardından sona erdi.