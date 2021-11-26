Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Melike Nikbay'a NATO'dan Yeni Görev İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Melike Nikbay, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO, Science and Technology Organization) Uygulamalı Araç Teknolojileri (AVT, Applied Vehicle Technology) Paneli Destek Komitesi'ne başkan olarak seçildi. Prof. Dr. Melike Nikbay'ın bu görevi 2023 yılı sonuna kadar iki yıl boyunca sürecek.

NATO İşbirliği Destek Ofisi (Collaboration Support Office) yönetiminde, NATO ülkelerinin teknolojik imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla en fazla üç yıl süreli, en az ikili ya da çoklu olarak uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri destekleniyor. Destek programı kapsamında halen Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye destek alabiliyor. Desteklenen ülkeler, bu projeler kapsamında destek verecek bir ya da birden fazla diğer NATO ülkeleriyle çalışabiliyor.

Uygulamalı Araç Teknolojileri Paneli kapsamında askeri kara, hava, deniz ve uzay platformlarının geliştirilmesine yönelik olarak üç teknik komite faaliyet gösteriyor. Bunlar; Mekanik Sistemler, Yapılar ve Malzemeler: TC-MSM (Mechanical Systems, Structures and Materials), İtki ve Güç Sistemleri: TC-PPS (Propulsion and Power Systems) ve Performans, Stabilite & Kontrol, Akışkanlar Fiziği: TC-PSF (Performance, Stability & Control, Fluid Physics) teknik komiteleridir. Destek komitesi bu üç teknik komitenin faaliyet alanlarında yürütülebilecek proje başvurularının teşvik edilmesi, değerlendirilerek onaylanması ve yürütülmesi için gereken koordinasyondan sorumludur. AVT Paneli kapsamında halen 9 destek projesi yürütülüyor. Bu projelerden birisi de Glasgow Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ikili işbirliği ile yürütülen ve Prof. Dr. Melike Nikbay'ın direktörü olduğu "Düzlemsel Olmayan Taşıma Sistemlerinin Türbülans ve Aerodinamik Optimizasyonu" isimli projedir. Halen 2018-2022 yılları arasında devam eden AVT-SP-002 numaralı proje kapsamında insansız muharip hava araçlarının geliştirilmesine yönelik olarak hesaplamalı akışkanlar dinamiği, yapısal tasarım ve optimizasyon çalışmaları İTÜ Hava Uzay Çok-Disiplinli Tasarım Optimizasyon Laboratuvarı AeroMDO Lab ekibi tarafından gerçekleştirilmekte olup, üretim ve deneysel çalışmalar Glasgow Üniversitesi'ne ait de Havilland Milli Rüzgar Tüneli tesisinde gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Melike Nikbay

Melike Nikbay, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans, 1998'de de yüksek lisans derecesini aldı. Bununla birlikte, 1999 yılında Colorado Üniversitesi (Boulder) Hava-Uzay Mühendisliği'nde yüksek lisans yaptı. 1998-2002 yılları arasında araştırma görevlisi olarak da çalıştığı Colorado Üniversitesi'ndeki aynı bölümde "Aeroelastik Optimizasyon ve Sonik Patlama Minimizasyonu" alanlarında 2002'de doktora çalışmasını tamamladı. 1995-1998 yılları arasında Arçelik'te, 2003-2004 yıllarında Kalekalıp'ta çalıştı. 2004'te İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde tam zamanlı akademik hayata geçti. 2014-2015 yıllarında Dayton/Ohio'da Wright Patterson Hava Üssü'nde görevlendirildi. 2015-2016 yıllarında NASA Langley Araştırma Merkezi'nde Ses-Üstü Uçak Teknolojisi programı kapsamında aeroelastik belirsizliklerin sonik patlama üzerindeki etkileri konusunda bir proje yürüttü. Eylül 2016'da İTÜ'deki görevine dönen Melike Nikbay, bir sonraki yıl profesör olarak atandı. 2019 yılında kurulan Hava-Uzay Çok Disiplinli Tasarım Optimizasyon Laboratuvarı AeroMDO Lab'ının yönetiminden sorumludur. 2008 yılından itibaren Milli Savunma Bakanlığı tarafından atanarak NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu Uygulamalı Araç Teknolojileri Paneli'nde ülkemizi temsil eden Prof. Nikbay, çok sayıda NATO araştırma ekibinde görev aldı. Halen, AVT Paneli Destek Komitesi Başkanlığı ve ayrıca Mekanik Sistemler, Malzemeler ve Yapılar Teknik Komitesi ülke temsilciliği görevlerini yürütmektedir. 2010 yılından itibaren Avrupa Komisyonu Dış Uzman Değerlendirici olarak havacılık alanında Cleansky ve EISMEA programlarında görev almaktadır. 2017 yılında, Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından "Akademi Üyeliği" ödülüne, 2016 yılında NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu tarafından "Genç Katılımcı" ödülüne layık görülmüştür.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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