Öğrenciler Üşümesin Diye Bere Yaptırdılar

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir okulun idarecileri öğrenciler üşümesin diye bere yaptırdı.

Şeyh Edebali Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, hayırseverlerin yardımlarıyla okullarında okuyan 300 öğrenciye bere yaptırıp dağıttı.

Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kış şartlarının çetin geçtiğini söyledi.

Öğrenciler üşümesin diye hayırsever vatandaşlarla irtibata geçtiklerini anlatan Aydoğan, "Okulumuzun logosunun da olduğu bir bere yaptıralım, kışın daha rahat gelip gitsinler, çocuklarımıza bir faydamız olsun istedik. Onun için de öğrencilerimize bere yaptırdık dağıttık." dedi.

Bereleri aldıktan sonra okul bahçesine çıkan öğrenciler doyasıya kartopu oynadı.

Kaynak: AA