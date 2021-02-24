Öğrenciler, otizmli ve görme engelli akranlarına sanatsal materyallerle ulaşıyor
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Öğrenciler, otizmli ve görme engelli akranlarına sanatsal materyallerle ulaşıyor

24.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:09
Öğrenciler, otizmli ve görme engelli akranlarına sanatsal materyallerle ulaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen "e-Twinning Platformu"nda bir araya gelen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hem kendilerine hem de otizm ve görme engelli akranlarına yönelik sadece dokunarak anlamaya çalışılan kabartmalı materyaller geliştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen "e-Twinning Platformu"nda bir araya gelen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hem kendilerine hem de otizm ve görme engelli akranlarına yönelik sadece dokunarak anlamaya çalışılan kabartmalı materyaller geliştirdi.

Yenimahalle Öğretmen Kubilay Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni ve e-Twinning Platformu öğretmenlerinden Nermin Sinan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların evlerde kapalı kaldığını, bu durumun onlar için olumsuz etkileri bulunduğunu ifade etti.

Kovid-19 sürecinde okullarından uzak kalan engelli öğrencilerin sıkıntılarının daha büyük olduğuna işaret eden Sinan, bu nedenle Ankara, Iğdır, Yalova ve Tekirdağ'daki öğretmen ve öğrencilerle birlikte görme engelli ve otizm tanılı öğrencilere yönelik "Dokun Hisset Sanat Uygulaması" isimli projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Sinan, e-Twinning projeleri kapsamında, görme engelli, otizmli ve diğer öğrencilerin ortak kullanımı için dokunsal duyu materyali hazırladıklarını anlatarak, "Bu şekilde öğrencilerin dokunma duyularını harekete geçirerek hem işitsel hem duyusal öğrenmelerini geliştirmeyi hedefledik. Yaptığımız materyallerle görme engelli ve otizm tanılı öğrencileri sanat materyalleri ile buluşturduk. İsteyen tüm öğrencilerimizin deneyimleyebileceği kabartmalı materyalleri, gözleri kapalı olacak şekilde sadece dokunarak anlamaya çalışarak görme ve işitme duyusunun yanında dokunma duyusunu da aktif hale getireceği etkinlikler oluşturduk." bilgilerini verdi.

Sanatın bilgi ve hoşgörü kazanımında en etkili araç olduğunu ifade eden Sinan, "Projemiz ile tüm çocuklarımızın eşit sanat yapabilmelerini, sanatı anlayabilmelerini, zihinlerine bir şema oturtabilmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, dokunmak, hissetmek ve yansıtmak üzerine yaptıkları üretim esnasında engelli arkadaşlarına yardım ve empati kurma gibi değerleri de kazanıyorlar. Aynı zamanda yeni teknikler öğrenerek kendi gelişimlerini destekliyorlar." dedi.

Öğretmen Sinan, projede Ankara Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi, Öğretmen Kubilay Ortaokulu, Ankara Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi, Ankara Abdurrahim Karakoç Ortaokulu, Iğdır Aralık 8 Eylül Şehitleri Ortaokulu, Ankara Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi, İnegöl Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şarköy Eriklice Ortaokulu ile Yalova İbn-İ Sina Özel Eğitim Uygulama Okulundan öğretmen ve öğrencilerin yer aldığını vurguladı.

Projeye, Makedonya'dan ve Polonya'dan öğretmen ve öğrenciler de katılarak destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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