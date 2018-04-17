Öğrenciler Gıda Bankasını Gezdi

Sivas'ta, Yıldızeli Pamukpınar Anadolu Lisesi öğretmenleri ile okulun Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğrencileri, Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankası'nı gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Sosyal Yardım İşleri Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy, Gıda Bankası'nın gıda, giyim ve diğer bölümlerini gezdirdiği misafirlere, çalışma yapısı hakkında bilgi verdi.

Yıldızeli Pamukpınar Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Emre Gülen, yaptığı açıklamada, Hayat Ağacı Derneği'nin faaliyetlerini takdir ettiklerini belirterek, özellikle Gıda Bankası'nı yerinde incelemek ve yardım sürecinin nasıl işlediğini görmek için Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğrencileri ile ziyaret düzenlediklerini ifade etti.



Öğrenciler, topladıkları nakdi yardımı Gıda Bankası'na teslim etti.