Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 420 kök Hint keneviri ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 420 kök Hint keneviri ele geçirildi.
06.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:02
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 420 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kutlubeyler Mahallesi Alaşlı mevkinde Hazine arazisi içinde yasa dışı hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgede yapılan aramada 210 kök Hint kenevirine el konuldu.
Ekipler Hint kenevirlerini eken kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA