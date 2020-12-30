O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında, nereli?
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında, nereli?

30.12.2020 08:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:43
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Demet Özdemir de konuk oldu. Peki, Demet Özdemir kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Demet Özdemir kimdir?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Demet Özdemir. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUĞU DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Şubat 1992

Kaç yaşında: 28 yaşında

Nereli: İzmit

Boy: 1,7 m

Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu.Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı. Özdemir bir röportajda belirttiği babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı.[4] 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.[5] Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı. 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı. 2016-2017 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan No.:309 adlı dizide Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı.Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı gerçek bir romandan uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.

Sinema
Yıl Başlık Rolü Notlar
2015 Tut SözünüDemet Başrol oyuncusu
2017 Sen Kiminle Dans EdiyorsunAysel Başrol oyuncusu
Televizyon
Yıl Başlık Rolü Notlar
2013-2014 Sana Bir Sır VereceğimAylin Gündoğdu Başrol oyuncusu
2014 Kurt Seyit ve ŞuraAlya Baronez Yardımcı karakter
2015 Çilek KokusuAslı Koçer Mazharoğlu Başrol oyuncusu
2016-2017 No.:309Lale Yenilmez Sarıhan Başrol oyuncusu
2018-2019 Erkenci KuşSanem Aydın Divit Başrol oyuncusu
2019- Doğduğun Ev KaderindirZeynep Karaca Başrol oyuncusu
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Yıl Şirket/Ürün Kaynak Notlar
2012 Pegasus Hava Yolları
-
2015 FreshCompany
Reklam yüzü
2016 Garnier
Reklam yüzü
2019 Pantene- Reklam yüzü
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