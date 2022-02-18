O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılar - Haberler
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O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılar

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Napoli, Barcelona ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Napoli'de forma giyen eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, Zielinski'ye attırdığı golde yaptığı estetik hareketlerle ağızları açık bıraktı. Eljif ve Zielinski, Barcelona'yı kendi silahıyla vurdu.

UEFA Avrupa ligi son 16 play-off turu ilk maçında Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi. Camp Nou'daki muhteşem futbol gecesinde kazanan çıkmadı. Net pozisyonların yaşandığı maç 1-1'lik skorla bitti.

O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılarGörüntü: Exxen

Maçta perdeyi İtalyan ekibi Napoli açtı. 29. dakikada Piotr Zielnski'nin attığı golle İtalyan ekibi devreyi önde kapattı. Napoli ilk yarıda yakaladığı fırsatları kullanamadığına pişman oldu.

O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılar

Barcelona, 59'da Ferran Torres'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Barcelona Ferran Torres'le çok net fırsatlardan yararlanamadı.

O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılar

O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılar

Napoli'de Zielinski ile Eljif Elmas'ın gösterdiği performans dikkat çekti. Zielinski'nin attığı golde Eski Fenerbahçeli Eljif ile yaptıkları futbol gündemine damga vurdu. Zielinski ile seri verkaça giren Eljif, hızlıca ceza sahasına girdi. Feyk hareketiyle Jordi Alba yere yattı, Eric Garcia da olduğu yerde dondu.Boşa kaçan Zielinski'ye verdiği "Al da at" pasıyla görevini yerine getirdi.

O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılar

O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılar

Eljif'in performansı ve yaptığı hareket futbolseverlerden tam not aldı. Eljif Elmas için Avrupa'dan pek çok futbolsever de övgü dolu yorumlar yaptı.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar:

O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılar

O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılar

O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılar

O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılar

O nasıl hareket öyle Eljif Elmas! Barcelona'ya Barcelona golü attılar

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Eljif Elmas, Fenerbahçe, Barcelona, Napoli, Spor, Haberler

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