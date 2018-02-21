Nusaybin'de Okullar Arası Basketbol Müsabakaları
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Basketbol Turnuvası düzenlendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Basketbol Turnuvası düzenlendi.
Nusaybin Atatürk Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye ve Mardin'den okullar katıldı.
Turnuvada rakiplerini yenen Batman Anadolu Lisesi ile Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi şampiyon oldu.
Şampiyon okullar, elde etikleriz bu sonuçla Adıyaman'da yapılacak Basketbol Gençler Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandığı belirtildi.
Turnuvanın ardından Nusaybin Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Serkan Tekin, şampiyon olan Batman ve Nusaybin okullarına kupa verdi.