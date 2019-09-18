Nuri Demirağ'ın torunu Onaral, dedesinin uçağını deneyimledi

18.09.2019 17:08

Havacılık sektörüne tamamı yerli ilk eğitim ve yolcu uçaklarını kazandıran Nuri Demirağ'ın torunu Prof. Dr. Banu Onaral, merhum dedesinin tasarladığı Nu. D36 uçağının sanal gerçeklik (VR) simülasyonunu deneyimledi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, (TEKNOFEST İstanbul) ikinci gününde, teknoloji tutkunlarını ağırlamaya devam etti.

Festivalde standı bulunan Teknopark İstanbul, TEKNOFEST İstanbul'a, Nuri Demirağ'ın tasarladığı ve Türkiye'nin ilk üretim ve tasarım uçaklarından biri olan Nu. D36 uçağının simülasyonu ile katıldı.

Festivalde Teknopark İstanbul standını ziyaret eden Nuri Demirağ'ın torunu Prof. Dr. Banu Onaral, stantta yer alan Nu. D36 uçağının VR simülasyonunu deneyimledi. 1930'lu yılların İstanbul'u üzerinde uçak kullanma deneyimi yaşayan Onaral, stanttaki gençlere hitap etti.

Merhum dedesinin Türkiye'de yenilikçiliği ve inovasyonu temsil ettiğini belirten Onaral, gençlere, "Tarihinizi okuyun." tavsiyesinde bulundu.

"Öncelikle okumalı, tarihinizi bilmelisiniz"

ABD'deki Drexel Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği Bilim ve Sağlık Sistemleri alanında görev yapan Prof. Dr Onaral, pilotların zihinsel aktiviteleriyle uçuş kontrol sistemleri arasında etkileşimi hızlandıran sistemler geliştirdiklerini söyledi.

Teknopark İstanbul'un ve Türk sivil havacılık sanayisinin geleceğine inandığını ifade eden Onaral, şöyle konuştu:

"Uçak tasarlamak, yapmak, onu üretmek zor bir iş değil. Benim dedem bunu yıllar önce yapmayı başardı. Önemli olan insanların satın almak isteyeceği uçaklar üretmek, ticarileşmiş uçaklarla dünya piyasasında yer almak. Bunu da yapacak olan siz gençlersiniz. Teknoloji ve havacılık alanında önemli başarılara imza atmak için öncelikle okumalı, tarihinizi bilmelisiniz. Bu, size gerekli azmi ve heyecanı sağlayacaktır."

Onaral, havacılıkla ilgilenen gençlere, İsmail Yavuz tarafından yazılan "Mustafa Kemal'in Uçakları" ve Fatih Dervişoğlu'nun "Nuri Demirağ-Türkiye'nin Havacılık Efsanesi" kitaplarını okumalarını tavsiye etti.

"Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmaya devam edeceğiz"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da TEKNOFEST İstanbul'a katılım sağlayarak gençlere uçuş deneyimi yaşatmaktan ve Demirağ'ın torunu Onaral'ı stantlarında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Festival ziyaretçilerinin uçuş etkinliğine yoğun ilgi gösterdiğini ve bu ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Topçu, TEKNOFEST İstanbul'un, Türkiye'nin aydınlık geleceğine hizmet eden en önemli etkinliklerden biri olduğunu vurguladı.

Topçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu festivali Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde çok çok önemli buluyoruz. Savunma sanayimizin inovasyon merkezi olarak da burada yer almaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'de hayata geçirilen yüksek teknoloji geliştirmelerinin yurt dışına ihracı da giderek artıyor. Teknopark İstanbul olarak büyük bir bölümü savunma sanayi teknolojisi olmak üzere 2018 yılında 24 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdik. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağını ve ülke ekonomimize büyük katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Teknoparkımızda bulunan tüm şirketlerimizle ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmaya devam edeceğiz."

Simülasyon olabildiğince gerçekçi hale getirildi

Teknopark İstanbul kuluçka merkezi mezunlarından Orka şirketinin sanal gerçeklik ile hazırladığı oyunda, İstanbul'un gerçek yükseklik haritası kullanıldı. Simülasyona Nuri Demirağ'ın fabrikasının planları alınarak fabrika modellendi. İlgili fiziksel mekanın özellikleri, 1930'larda bulunduğu bölgeye yerleştirildi.

Deneyim, Nu D.36 isimli uçağın elde bulunan kaynaklardaki resim ve planlardan modellenip gerçek motor gücü ve uçuş bilgileri eklenerek olabildiğince gerçekçi hale getirildi.

Standı ziyaret eden gençler, VR başlık takarak uçağı 1930'ların İstanbul'u üzerinde uçurdu. Uçuşu başarıyla tamamlayanlara uçuş sertifikaları verildi.

Teknopark İstanbul, 10 patentle Buluş Fuarı'nda

Bu arada, Teknopark İstanbul, teknoparkın kuluçka merkezi Cube Incubation'da faaliyet gösteren 10 şirketin de festivale katılımını destekledi.

4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda, firmalarının 10 patenti ile katılım sağlayan Teknopark İstanbul, festivale adeta çıkarma yaptı.

Kaynak: AA