Mesafeli şezlonglarda sahil keyfi

ANTALYA'da yeni normalleşme sürecinin ilk gününde aylar sonra kapılarını müşterilerine açan plaj işletmecileri, şezlonglar arasında 1,5 metre mesafe bırakarak hizmet verdi.

ANTALYA'da yeni normalleşme sürecinin ilk gününde aylar sonra kapılarını müşterilerine açan plaj işletmecileri, şezlonglar arasında 1,5 metre mesafe bırakarak hizmet verdi. Konyaaltı Sahili'ne gelenler denize girip güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kentte yeni normalleşme sürecinin ilk gününde denize girmek isteyenler Konyaaltı sahilini tercih etti. Güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler denize girdi. Bazıları plajdaki işletmelerde vakit geçirirken, bazıları da plaj şemsiyeleri ile kumların üzerinde güneşlenmeyi tercih etti. İşletmeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında plajdaki şezlonglar arasına 1.5 metre mesafe bırakarak müşterilerini ağırladı. İşletme çalışanları da denize girip, güneşlenenlere maske ve mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulundu. İşletmelerin yanı sıra şemsiyelerini açıp, sahilde eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin plajda bazı bölümlerde yoğunluk oluşturduğu gözlendi.İşletmecilerden Gonca Tamer, "Artık 1 Haziran, yasaklarımız normalleşme sürecinde hafifletildi. Sabırsızlıkla yaptığımız çalışmaların sonunda misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bize belirtilen tedbirler çerçevesinde hazırlıklarımızı tamamladık. Şezlongların arasına mesafe bıraktık. Her şeyden önemlisi sosyal mesafe. Tedbirlerimizi aldık. Yeni normalleşme sürecinde bugün ilk günümüz, yarından itibaren daha yoğun şekilde yerli ve yabancı misafirlerimizin geleceğini umuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım