Nijerya, Twitter yasağının insan hakları ihlali olmadığını savundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya, Twitter yasağının insan hakları ihlali olmadığını savundu

Nijerya, Twitter yasağının insan hakları ihlali olmadığını savundu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya hükümeti, ülkede Twitter'ın faaliyetlerini askıya alınmasının insan hakları ihlali olmadığını ileri sürdü.

Nijerya hükümeti, ülkede Twitter'ın faaliyetlerini askıya alınmasının insan hakları ihlali olmadığını ileri sürdü.

Hükümetten ECOWAS Mahkemesine yönelik yapılan açıklamada, bu tür bir yasağın Nijeryalıların ifade özgürlüğünü ihlal etmediği iddia edildi.

İfade özgürlüğünün erişim özgürlüğünden tamamen farklı bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkede alınan karar, insan hakları ihlali değil. Twitter'ın askıya alınma kararı, Nijerya Anayasasına ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi'ne aykırı değil." ifadeleri kullanıldı.

ECOWAS Mahkemesinin, topluluğa üye ülkeler arasında hukuka ve hakkaniyet ilkelerine uyulması ve topluluk tarafından kabul edilen diğer tüm ikincil yasal belgelerin yorumlanması ve uygulanmasını sağlama yetkisi bulunuyor.

Nijerya'da Twitter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuş, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağı duyurulmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi dün kararı insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma...
İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma...
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selçuk Tekay Acun Ilıcalı Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Merih Demiral Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya, Twitter yasağının insan hakları ihlali olmadığını savundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 02:42:41. #1.14#

title