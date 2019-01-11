Nijerya'da Boko Haram'ın Kontrolündeki Bölge Ele Geçirildi

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın kontrol ettiği bölgeyi ele geçirdi.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sani Kukasheka Usman, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Baga bölgesinde düzenlediği operasyonda örgütün kontrol ettiği bölgeyi ele geçirdiklerini belirtti.

Usman, operasyonun ardından örgüt ile ordunun arasında çıkan silahlı çatışmada 2 askerin öldüğünü, 5 askerin de yaralandığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yaptı. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Kaynak: AA