Nijer halkı, yarın cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek
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Nijer halkı, yarın cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek

20.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:44
Nijer halkı, yarın cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek

Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak.

Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak.

Yarın yapılacak seçimde, ilk turda yüzde 39,33 oy alan eski İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum ile yüzde 17 oy alan eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane yarışacak.

İkinci turdan, hükümet partisi PNDS-Tarayya'nın adayı ve 2 kez Dışişleri Bakanlığı ve akabinde İçişleri Bakanlığı yapmış 61 yaşındaki Bazoum'un zaferle çıkacağına inanılıyor.

Buna karşın ülkeyi 1993'ten 1996'ya kadar yöneten ve darbeyle devrilen muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı 71 yaşındaki Ousmane'nin da sürpriz yapabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 7,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, halk, yeni cumhurbaşkanı ve Meclis'te görev yapacak 171 milletvekilini belirlemek üzere 27 Aralık'ta sandık başına gitmişti.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için Ousmane ve Bazoum dışında 28 aday daha yarışmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları (1)
678: allahımdan dilerim dünya siyahilerinin zencilerinin tamamının müslüman olmasını nasip eylesin amin en azından beyaz sarı kırmızı ırk tenlilerden yüzbin kat daha iyi islamın gücüne güç katar zenciler siyahiler
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