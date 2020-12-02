Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı
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Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı

02.12.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:06
Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Özdemir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi ve karantina sürecinin başladığı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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