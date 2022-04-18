Aklındaki isimleri paylaştı! Acun Ilıcalı'nın TFF başkanlığı için iki adayı var

İngiltere'den Hull City'i satın alan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, maç seyahatini CNN TÜRK spikeri Damla Uğurtürk ile birlikte gerçekleştirdi. Ilıcalı, Hull City'deki planları ve Türk futbolundaki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları:

"TÜRK FUTBOLCULARI GETİRMEK İSTERİM"

"Transfer için spesifik isimler söyleyemem çünkü bir şey gizlediğimizden de değil, transfer için kendi içimizdeki konuşmayı önümüzdeki 1 hafta 10 gün içinde yapacağız. Açıkçası Türkiye'den bir isim olsun derdinde değiliz. Ben Türk futbolcuları buraya getirmek istiyorum. Benim orta uzun vadede amacım Türkiye'den yetenekli oyuncuların gelip ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmesi ama şunu unutmayalım Avrupa'da ki bir çok takımda birbirinden başarılı futbolcularımız var gurur duyuyoruz zaten. Ama sahibi Türk ise takımın neden bu kadar avantaj varken birkaç Türk olmasın. Ama bunu da bu yaz hemen alil acele yapabiliriz diyemem sana. Sadece şunu söyleyebilirim 5-6 tane net transfer yapacağız. Onun dışında toplam 7-8 tane daha yapacağız gibi gözüküyor.

"PARA İLE İŞİM YOK"

Kulübün zararını düşünmedim. Benim para ile bir işim yok. Allah'a şükür iyi kazanıyorum. Kalkıp da daha çok kazanayım diye hamleler yapmıyorum. Ben hayatımda ticari hamleler yapmış biri değilim. Genelde sevdiğim işleri yaparım, sevdiğim işlerin sonunda da bir gelir elde ediyorum. Medya sektöründe başarılı olduğun zaman bunun bir getiresi oluyor. 15 ülkede prodüksiyon yapıp, yılda 1500 bölüm yaparsanız bunun ciddi bir geliri geliyor. Buna bakış açım da aynı şekilde. Buradan şunu kazanayım, bunu kazanayım değil. Başarı, başarı, başarı. Tek bir hedefim var başarı.

"BAŞARISIZ OLURSAK DA BU FUTBOL"

Hayatımda hiç başarısız olmadım. Bir tedirginliğin var mı diyorsan başarısızlık olmaması tabii ki insan üzerinde bu sefer olmayacak mı acaba diye bir duygu diyorsan onu tabii ki her zaman yaşarım. Ben başarısızlık içinden mutluluk çıkarabilecek bir beyin yapısına sahibim. Başarısız olduğum zaman 2 saat geçsin bu durumla ilgili bir durum komedisi oluşturabilirim. O yüzden başarısızlık tabi ki olmayacak bir şey değil. Şu anda yeni bir alanda büyük bir maceranın içindeyim. Ama başarısız olursak da bu bir spor, bir futbol. Olaya ölüm kalım mücadelesi diye bakmıyorum. İnsanlara mutluluk veren bir spor dalındayım. Buradaki başarısızlık kariyersel olarak bir şey beceremedim diye düşünmem.

"ŞOTA İLE ÖNCEDEN ANLAŞTIM"

Ben bunlardan önce Şota ile anlaşmıştım. Ben Şota ile anlaştığım zaman üçü de görevdeydi zaten. Fatih Terim benim haftada bir görüştüğüm telefonuna koştuğum insanlardan biri. Sergen Yalçın ile olan samimiyetim zaten biliyorsun daha geçen Dominik'te büyük buluşmada beraberdik. Onun dışında kader birliği etmişliğimiz var. Onlar benim çok yakın dostlarım. Hoca konusunda Şota ile ben takımı aldığım andan itibaren temasa geçtik. Sevgili Okan benim için çok çok değerli. Bu isimler teknik direktörlük konusunda sıfır soru işareti olabilecek hatta eleştirmeyi de kendimde çok had bulmadığım isimler. Sergen, Fatih Terim, Okan Buruk. Bunun içine ben Emre Belözoğlu'nu da koyacağım. Kendi yakın dostlarım. Futbol dünyasında hepsi de başarılı, hepsini takdir ediyorum. Hepsi bizim takım için çok büyük isimler de diyebilirim.

"SİSTEMİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Nihat başkanımız psikolojik olarak yıprandı. Artık yeter dedi gibi anlıyorum. Oraya şimdi yeni bir isim gelecek ama sanki bu kez biraz futbol dünyasından bir isim olsa ne mutlu olurum. Saffet Sancaklı gibi bir isim neden olmasın derim. Sevgili Hamit neden olmasın derim. Bu isimler beni mutlu eder. Biraz futbol mantalitesine dönelim. Çok iş adamı tarafına değil de futbol tarafına gitsek de denesek ne iyi olur.