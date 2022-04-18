Son Dakika: İstifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu - Haberler

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Son Dakika: İstifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Merkez Hakem Kurulu'nda başkan Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından jet atama geldi. TFF, yeni MHK başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da istifa etti. Servet Yardımcı, seçimlere kadar TFF Başkanı olarak görev yapacak. MHK'de de aynı sistem uygulanacak.

TEKRAR GÖREVDE

MHK'nin eski başkanı Sabri Çelik'in 2 aylığına geçici başkan olacağı öğrenildi. Çelik, daha önce 3 aylığına bu görevi yapmıştı. Ferhat Gündoğdu döneminde kızağa çekilen 13 hakemin göreve dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Son Dakika: İstifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. Uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla aktif hakemlik görevini bıraktı. Asıl mesleği öğretmenliktir. Sabri Çelik, 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Birçok kez de UEFA adına maçlarda gözlemcilik yapmıştır. Yusuf Namoğlu'nun 13 Şubat 2019 tarihindeki istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı (MHK) görevine Sabri Çelik getirildi. 4 Temmuz 2019 tarihinde Nihat Özdemir başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu. Merkez Hakem Kurulu başkanı olarak Zekeriya Alp'i görevlendirdiğini açıkladı.

Son Dakika: İstifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu

Son Dakika: İstifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Nihat Özdemir, Tfd, Mhk, Spor, Haberler

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