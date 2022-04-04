TFF Başkanı istifa etti, gözler o isimlere çevrildi! İşte kulislerde konuşulan adaylar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF Başkanı istifa etti, gözler o isimlere çevrildi! İşte kulislerde konuşulan adaylar

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısında kulüp başkanlarına istifa ettiğini bildirdi. İstifanın resmiyete binmesinin ardından kulislerde konuşulan adaylar da ortaya çıktı. İşte o isimler.

MHK'nin 13 hakemin ipini çekmesiyle başlayan süreçte TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. MHK'nin 13 hakemi görevden çekmesine Tahkim Kurulu izin vermedi. Ardından MHK, Tahkim'in kararını tanımadı.

TFF'nin yeni başkanı kim olacak? İşte kulislerde konuşulan isimler

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle istifa etmişti. Yöneticiler Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa kararı aldı. Yangın son olarak Nihat Özdemir'e sıçradı. Nihat Özdemir bugün görevini resmen bıraktı.

TFF'nin yeni başkanı kim olacak? İşte kulislerde konuşulan isimler

KULÜP BAŞKANLARININ İSMİ GEÇİYOR

TFF başkanlığı için konuşulan isimler Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi. Daha önce geçici olarak TFF başkanlığı yapan Hüsnü Güreli'nin de ismi geçiyor. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın da aday olması için destek verildiği konuşuluyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Göksel Gümüşdağ, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu, Nihat Özdemir, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Tfd, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Metin Demir:

kim gelirse gelsin emirle yünetecektir adaletli bir lig izleyeceğimizi sanmıyorum

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
gngr xxx:

Bu ülkede Halil falyaliyla resmi olan kimseyi başkan olarak görmek istemiyoruz hiç bir kulüp başkanına olmasın feyyaz uçar var hami mandralı metin tekin Şenol güneşler var ve daha ismini sayamadım bir çok kişi var aksi taktirde türk futbolu un ruhuna Fatiha okuyun

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title