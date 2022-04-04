TFF Başkanı istifa etti, gözler o isimlere çevrildi! İşte kulislerde konuşulan adaylar

MHK'nin 13 hakemin ipini çekmesiyle başlayan süreçte TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. MHK'nin 13 hakemi görevden çekmesine Tahkim Kurulu izin vermedi. Ardından MHK, Tahkim'in kararını tanımadı.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle istifa etmişti. Yöneticiler Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa kararı aldı. Yangın son olarak Nihat Özdemir'e sıçradı. Nihat Özdemir bugün görevini resmen bıraktı.

KULÜP BAŞKANLARININ İSMİ GEÇİYOR

TFF başkanlığı için konuşulan isimler Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi. Daha önce geçici olarak TFF başkanlığı yapan Hüsnü Güreli'nin de ismi geçiyor. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın da aday olması için destek verildiği konuşuluyor.