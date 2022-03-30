Nihat Özdemir'in ekibinde kaos! TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti

13 hakemin görevden alınması, Tahkim Kurulu'nun bu kararı bozmasıyla Federasyon'un üst kademesinde çatlak oluştu. TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Başkan Vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Baykan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İŞLEM TARTIŞILMADAN GERÇEKLEŞMİŞTİR"

"MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakması sürecinde ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiştir.

"KARARLAR BOZULMUŞTUR"

İtirazlar sonucu Tahkim Kurulu'nun kararıyla alınan karar bozulmuştur. Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım."

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