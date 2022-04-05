TFF Başkanı Özdemir'in istifası sonrası koltuğa kim oturacak? Listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var - Haberler

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TFF Başkanı Özdemir'in istifası sonrası koltuğa kim oturacak? Listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var

Haberler.com - Erdem Aksoy - Spor
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası gündeme bomba gibi düşerken, kararın ardından başkanlığa aday isimler de konuşulmaya başlandı. Adaylar arasında Trabzonspor Başkanı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın da bulunduğu öne sürüldü. Sancaklı'ya aday olması yönünde yoğun destek verildiği konuşuluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı karar sonrası istifa etmişti. Yöneticilerden Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa rüzgarına kapıldı.

NİHAT ÖZDEMİR'İN İSTİFASI SONRASI GÖZLER ADAYLARDA

Asıl deprem ise TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesiydi. Özdemir'in kararının ardından kulislerde başkanlığa aday isimler şimdiden konuşulmaya başlandı. Konuşulan bir isim ise dikkat çekti.

TFF Başkanı Özdemir'in istifası sonrası koltuğa kim oturacak? Listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da varMHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı.

MHP'Lİ VEKİL SANCAKLI'YA YOĞUN DESTEK VAR

TFF başkanlığı için konuşulan isimler Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi. Daha önce geçici olarak TFF başkanlığı yapan Hüsnü Güreli'nin de ismi geçiyor. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın da aday olması için destek verildiği konuşuluyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Saffet Sancaklı, Göksel Gümüşdağ, Nihat Özdemir, MHP, Spor, Haberler

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