Projenin maliyeti dudak uçuklattı! Barcelona'nın stadını yapacak Türk inşaat firmasının vinçleri çalışmaya başlıyor
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Barcelona, stadı Camp Nou'nun yenilenmesi için TFF'nin eski başkanı Nihat Özdemir'in firmasıyla anlaşmaya vardı. Vinçler haziran ayında çalışmaya başlayacak. Projenin maliyeti ise 900 milyon euro.
Barcelona, Camp Nou'yu restorasyon hazırlıklarına başladı. 125. yılına özel stadın yenilenmesini isteyen Katalan devi, eski TFF başkanı Nihat Özdemir'in firması Limak'la anlaştı.
Limak İnşaat'ın vinçleri haziran ayında çalışmaya başlayacak.Limak İnşaat'ın üst düzey yöneticisi Haldun Fırat Köktürk ise Barcelona'ya, "Eğer şimdi başlarsak 2 yıl içerisinde restorasyonu tamamlarız" dedi.
1 Haziran'da başlayacak yenileme sebebiyle Katalan devi 2023-24 sezonunda iç saha maçlarını Barcelona'nın Montjuic bölgesindeki 50 bin kapasiteli Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; projenin maliyeti 900 milyon euro civarında. Stadın çatısında 30 bin metrelik güneş panelleri ve hem maçlarda hem konserlerde k