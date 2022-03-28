Ortalık karıştı! Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek

Türk futbolundaki hakem depremi giderek derinleşiyor. Ajansspor'daki habere göre; Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK tarafından 8 Mart günü gerçekleştirilen hakem ve gözlemci operasyonuna Tahkim Kurulu'nun dur demesinin MHK Başkanı Gündoğdu'nun istifa etmeyi düşünmediği ve göreve iade edilen hakem ve gözlemcilere sezon sonuna kadar görev vermeyeceğini söylediği öğrenildi.

GEREKÇE ANTALYA KAMPINA KATILMAMALARI

Süper Lig hakemlerini 26-28 Mart tarihleri arasında Antalya'da 3 günlük kampa alan MHK Başkanı'nın Tahkim'in aldığı karara rağmen Antalya'daki kampa katılmamalarını da bahane ederek hakemlere görev vermeyi düşünmediği ve sezon sonunda hepsini klasman düşüreceğini söylediği iletilen bilgiler arasında.

"TAHKİM KARARI'NI UYGULAYACAĞIZ"

Oysa TFF Başkanı Nihat Özdemir dört gün önce yaptığı açıklamada "Hakemlerle ilgili bir karar aldık. Arkadaşlarımız Tahkim Kurulu'na müracaat etti. Dosya orada inceleniyor. Tahkim Kurulumuz bizim Yargıtay'ımızdır. Herkesin Tahkim'in vereceği karara saygı duyması gerekir" demişti.

HEM TFF'YE HEM TAHKİM'E REST

Ferhat Gündoğdu'nun TFF Başkanı'nın bu söylemi ve Tahkim'in kararına rağmen böyle bir düşünce içinde olması MHK Başkanı'nın hem başkanlık makamına hem de mahkeme kararına saygı duymayıp rest çekeceği anlamına geliyor.

WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKARTILMADILAR

Diğer yandan MHK'nin 8 Mart operasyonu sonrasında dışlanan hakem ve gözlemcileri ait oldukları WhatsApp gruplarından çıkarmadıkları ve kalan hakem ve gözlemcilerle yeni gruplar oluşturduğu da ortaya çıktı. MHK 8 Marttan bu yana görevlerine son verilen hiçbir hakem ve gözlemcilere mesaj yollamadı ve herhangi yazılı bir tebligat dahi yapmadı.

GÖZLER TFF'DE

Fenerbahçe ve Başakşehir kulüplerinin Tahkim Kurulu'nun aldığı karar sonrası yaptıkları sert açıklamalar sonrasında gözler artık TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çevrilmiş durumda. Özdemir'in Yargıtay dediği Tahkim Kurulu'nun kararına mı yoksa Ferhat Gündoğdu'nun inatla maç vermeyeceğini açıklamasına mı uyacağı merak konusu.

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