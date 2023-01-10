Barcelona'nın stadı Nou Camp'ı Türk şirket restore edecek! Alacakları ücret dudak uçuklatıyor

Dünyanın önce gelen futbol takımlarından Barcelona, Nou Camp stadyumunun yenilenmesi için, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de kurucu ortakları arasında yer alan Limak Holding'le anlaştı. Stadın haziran ayında restoreye gireceği belirtilirken, 2026 yazında sona ermesi öngörülen projenin maliyetinin 900 milyon euro olduğu iddia edildi.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, futbolseverler için büyük önemi bulunan Nou Camp Stadyumu'nun restore edilmesi için Türk şirketle anlaştı. Yönetim kurulunun ardından yazılı açıklama yapan kulüp, Limak İnşaat'ın Nou Cam Stadı'nın haziran ayında başlanacak restorasyon çalışmalarını yapmasının kabul edildiğini belirtti.

PROJENİN MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF9 Başkanı Nihat Özdemir'in Limak Holding'in kurucu ortaklarından olduğu bilinirken, İspanyol basınında yer alan haberlere göre, projenin maliyetinin yaklaşık 900 milyon euro olacağı iddia edildi.

NOU CAMP'IN KAPASİTESİ 105 BİNE ÇIKARILACAK

Restorasyon çalışmalarıyla birlikte Nou Camp'ın kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması ve 50 bin metrekarelik bir çatının kurulması hedefleniyor. Çalışmaların 2026 yazında sona ermesi öngörülüyor.

MAÇLARINI OLİMPİYAT STADI'NDA OYNAYACAK

La Liga'da 2022-2023 sezonu tamamlandıktan sonra Nou Camp inşaata gireceği için Barcelona futbol takımı, Ekim 2024'e kadar maçlarını Barselona kentinin Montjuic bölgesindeki Olimpiyat Stadı'nda (yaklaşık 50 bin kapasiteli) oynayacak.