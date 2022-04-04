Son Dakika: Türk futbolunda deprem! TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Özdemir, Riva'daki toplantıda yönetim kurulu ve kulüp başkanlarına istifa kararını açıkladı.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle istifa etmişti. Yöneticiler Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa kararı aldı.

FİKİR AYRILIKLARI

Kulüplerin dışında kendi yönetiminden de tepki gören Nihat Özdemir, görev süresinin bitimine 1 yıl kala istifa etti. Nihat Özdemir'e kulüplerin dışında kendi yönetimiyle de çatışma yaşadığı biliniyordu. İstifaların, fikir ayrılıklarından kaynaklandığı belirtildi.

GÖREVİ SERVET YARDIMCI YÜRÜTECEK

TFF Yönetimi bugün Kulüpler Birliği ile toplantı yaptı. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi. Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.