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TFF'de seçim tarihi belli oldu!

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TFF'de seçim tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı 16 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da seçilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı 16 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da seçilecek.

Nihat Özdemir'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanının belirleneceği tarih belli oldu. Yeni TFF Başkanı'nın belirleneceği Olağanüstü Genel Kurul 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Nihat Özdemir, dün istifa kararı almış ve yerine vekaleten Başkan Vekili Servet Yardımcı göreve gelmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından TFF Yönetim Kurulu bugün bir araya geldi. Toplantıda yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Genel Kurul'un 16 Haziran'da yapılması kararı alındı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Haziran, Ankara, Spor, Güncel, Haberler

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